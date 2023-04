I Syrien röstade man inte. Val fanns det förvisso, men de var riggade och att inte delta var det enda sättet att motsätta sig det som egentligen bara var tidsinställda regimförnyelser, säger Kabbani.

För två år sedan fick han finländskt medborgarskap, då hade han redan bott i Finland sedan slutet av 2014 och nominerats på såväl Jussigalan och vunnit på The Nordic International Film Festival. I veckan steg han in i en vallokal – för första gången någonsin.

– Det var emotionellt, säger han.

– I det politiska klimat vi har i Finland just nu kändes det viktigt att rösta. För mig som är finländskt medborgare, men ser ut som jag gör, har den bakgrund jag har och har den här karriären har valkampanjen känts seriös. Men när jag steg in i vallokalen slog det mig, att det är första gången jag har möjligheten att faktiskt rösta. Det här är mitt land och jag kan vara en del av det nu. Jag kan rösta in en representant som kan föra fram mina åsikter.

– Det är en vacker sak.

Att hitta sin kandidat och vänta på resultat

Väl ute ur vallokalen firade han och hans pojkvän traditionsenligt med kaffe och en bulle var. Storheten i det hela kändes allt mer påtaglig, men pojkvännen som alltid haft möjligheten att få sin röst hörd förstod kanske inte riktigt känslan, säger Kabbani.

– Jag talade med några syriska vänner om att ha röstat, de förstår verkligen hur stort det är.

Mänskliga rättigheter, krafttag mot klimatförändringen, friheter och minoritetsfrågor var viktiga när han valde sin kandidat. Den behöver också förstå frilansande och kultur och själv vara minoritet, säger Kabbani.

– Internationella relationer är alltid viktiga, för mig har det också varit viktigt hur minoriteter behandlas här i Finland.

För nästan nio år sedan, när han kom till Finland, lärde han sig svenska. Men majoriteten av informationen om valet, partierna och kandidaterna har bara funnits tillgänglig på finska, något som han tycker han försvårat jakten på en kandidat som känts helt rätt.

– Polarisering har på något sätt bringat med sig en gemenskap. Många av de jag känner har taktikröstat för att man inte vill att de andra kommer in, det finns en typ av enighet i det. Självklart lever vi alla tyvärr i bubblor och vi får se hur det går ikväll.

På söndagen befinner sig Kabbani i Lappland där han gör en annan sak för första gången, åker skidor.

– Vi skidade precis klart och nu ska vi äta och gå i bastun, efter det kommer vi att följa noga med hur det går.