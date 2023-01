Insändare: Salminen levererar förbluffande och ogrundade anklagelser om dödligheten

I min decemberkolumn ”Vi måste tala om dödligheten” (HBL 15.12.22) efterlyste jag en diskussion om de höga dödstalen i Finland 2021-2022. Fast ämnet är tragiskt är jag glad och lättad över att debatten äntligen tagit fart. HBL (8.1) följde upp med en artikel av Jenny Bäck, där Mika Gissler, forskarprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, konstaterar att det i vår närhistoria finns få exempel på en lika stor ökad dödlighet. Katriina Myllymäki, ordförande för den etiska delegationen för social- och hälsovården, stödde tanken på en oberoende utredning av den negativa trenden i dödlighet. Det är något Befolkningsförbundet framförde som en del av sitt befolkningspolitiska ställningstagande i höstas, och som även vunnit gehör hos ledarskribenter samt ledande politiska experter som Mika Aaltola (28.12.2022 på Twitter).

Samtidigt med Bäcks artikel levererar direktör Mika Salminen vid THL en krönika (HBL 8.1) med förbluffande och ogrundade anklagelser. Salminen ser dödligheten som oundviklig – något annat hade varit ett ”mirakel”. Problemet är enligt honom inte hur många som dött, utan att expertgruppen Eroon koronasta försvagar tilltron till myndigheterna. Dessutom försöker Salminen länka förslagen om en oberoende utredning av dödligheten i Finland till detta nätverk, dess påstådda konspirationer och dess medlemmars karaktärssvagheter. Eftersom Salminen undviker namn, fakta eller referenser är anklagelserna aningen vanskliga att bena isär, men jag försöker kort för egen del.

Eroon koronasta är ett oberoende nätverk experter som grundades våren 2020 och sedan dess utkommit med en handfull vetenskapligt underbyggda memoranda kring Finlands pandemipolitik. Samtliga memoranda och deras undertecknare hittas på nätet. Det senaste memorandumet är från hösten 2021. Nätverket har varken publicerat analyser av överdödlighet eller anklagat THL för jäv i fråga om vaccineringspolitiken. Man kan tydligen ha olika åsikt om huruvida den jävsfrågan är en normal granskning av en central myndighet eller en antidemokratisk konspiration – hur som helst drivs den inte av nätverket.

Min kolumn bottnade i min professionella identitet som forskningsledare vid Befolkningsförbundet och den utredning jag åren 2020-2021 utförde för statsrådet gällande Finlands befolkningsutveckling. Jag följer med befolkningsstatik på månatlig basis och märkte att just ingen – inte kolleger, inte familjemedlemmar och ingen av de journalister jag talade med – var medveten om dödstalen. Befolkningsförbundets höstmöte bekantade sig med den granskning av överdödlighet som THL:s forskarprofessor gjort och betonade vikten att granska även dödligheten som en del av en hållbar befolkningspolitik.

Ingen har hävdat att ”Finland skulle ha exceptionellt hög överdödlighet under pandemin … jämfört med övriga EU och globalt”, som Salminen påstår. Tvärtom, vi har med säkerhet inte exceptionellt hög överdödlighet under hela pandemin i ett globalt perspektiv, vilket vi kan tacka bland annat presidenten, regeringen och THL:s sakkunniga för. Diskussionen jag efterlyste handlar om huruvida vi haft överdödlighet under delta- och omicronvågorna, i förhållande till Europa och i synnerhet de övriga nordiska länderna. Överdödlighet har nu med Statistikcentralens data och olika metoder konstaterats av flera inhemska och utländska forskare för senare hälften av 2021 och 2022. Detta faktum är något även Salminen verkar hålla med om.

Coronapandemin innebar en exceptionell samhällskris som krävt snabba beslut och betydande inves­teringar av statsmakten för att skydda hälsa och välbefinnande. Många har velat bidra med sin tid och kunskap för det allmänna bästa. Med tanke på kommande kriser, som kan vara betydligt värre, är det viktigt att granska pandemipolitiken mångsidigt och oberoende. Dödligheten är givetvis endast en av många olika synvinklar.

De som nu föreslår en oberoende utredning av dödligheten har ingenting alls att göra med konspirationsteorier. Inget tyder heller på att en sådan utredning skulle skada myndigheterna: Sveriges demokrati har inte försvagats av att regeringen lät utföra en utredning gällande den första pandemivågen. Tvärtom är dylika utredningar ägnade att öka förtroendet för beslutsfattarna och stärka allas vår förmåga att tåla och lära sig av konstruktiv kritik.

Anna Rotkirch, forskarprofessor och forskningsdirektör, Befolkningsförbundet