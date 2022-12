Fyll julklappssäcken med dessa böcker!

Malin Slotte, tv-och filmredaktör:

Sara Gordan: Natten (Albert Bonniers Förlag 2022)

Till tonårsföräldern. En mamma jagar sin stökiga tonårsdotter i Stockholmsnatten, där alkohol och en glömd insulindos i kombination kan innebära döden. Gastkramande och hjärtskärande om gränslös föräldrakärlek och oförmågan att kontrollera den man älskar.

Amanda Romare: Halva Malmö består av killar som dumpat mig (Natur & Kultur 2021)

Till (evighets)singeln. Om dejtandets nedbrytande sisyfosarbete där ständiga besvikelser kantar vägen, men skildrat med frejdig berättarglädje och uppfriskande dråplig humor. Om att vägra ge upp och alltid ge det en ny chans. Kraftigt underhållande, och faktiskt också hoppingivande. Även som pocket.

Linn Ullmann: Flicka, 1983 (Albert Bonniers Förlag 2022)

Medelålderskrisande kvinna minns tiden som sextonårig modell i åttiotalets Paris då hon hade en relation med en trettio år äldre fotograf. Om utsattheten i en unken bransch med sunkiga hierarkier där ingen har klarsynen och kuraget att säga ifrån. Till den som var ung på åttiotalet. Eller som någon gång varit det.

Fredrik Sonck, kulturchef:

Ulla-Lena Lundberg: Lyser och lågar (Förlaget M 2022)

En familjs bildningsresa över tre generationer mot fonden av det moderna Finlands tillblivelse blir en fullödig och levande berättelse. Som alla bra historiska romaner resonerar också den här med den samtid den är skriven i, och lämnar läsaren en gnutta väl behövligt hopp om människan och samhället. Finns folkhögskola i Esbo spelar en viktig roll.

Annika Luther: Rågen (Schildts & Söderströms 2022)

Det är egentligen ett mysterium att den här boken inte skrivits tidigare. Kultur betyder som bekant odling, och den gröda som historiskt sett odlats mer än andra i vårt karga land är den oglamorösa men tåliga rågen, hånad av kulturfolken runt Medelhavet men djupt rotad i den finländska folksjälen. Modern sakprosa skriven med lika delar ekologisk sakkunskap, kulturhistorisk nyfikenhet och gott humör.

Tove Djupsjöbacka, scenkonstredaktör:

Ville-Juhani Sutinen: Neukkuturismi (Vastapaino, 2020)

En två år gammal fackbok om Sovjetunionen och turism, skriven av årets av årets Fack-Finlandiavinnare, landade i min hand just i år, då hela ämnets färgpalett känns förändrad. Via turismen kan man på ett spännande sätt zooma in på många slags fenomen, allt från den enskilda människans frihet till vad en nation vill visa upp – futuristiska förortsbyggen eller soliga sandstränder? Att läsa boken just i år ger förstås läsningen extra kryddor i och med dagens situation med järnridån 2.0 och alla de semesterorter i nuvarande Ukraina vars vardag är allt annat än solsemester.

Mats Jonsson: När vi var samer (Galago 2021)

Kukka Rantas och Jaana Kanninens Vastatuuleen (S&S 2020). Att snabbgoogla sig till djupa insikter i samernas historia är inte lätt (vilket kollegan Ingemo Lindroos nyligen belyste i en kolumn ). Detta nedslag i samernas situation i Sverige i serieform har författarens personliga sökande efter sina rötter i fokus. För ett digert faktapaket kring läget i Finland rekommenderasoch(S&S 2020).

Torsten Fagerholm, ledarskribent:

Kjell Westö & Mårten Westö: Åren (Schildts & Söderströms, 2022)

Parallella memoarer, där två bröders minnesfragment vävs ihop, kanske i ett försök att överbrygga generationsklyftor från syskonbädden? Mest intressant blir det då det hettar till, då läsaren anar undanträngda konflikter, som gärna hade fått utvecklas. Boken tar få risker och ger ett artigt intryck – men visst sorterar vi alla bland våra egna minnen för att konstruera en mask, för att slippa konfronteras med mörkare psykiska stråk?





Mark Lanegan: Devil in a Coma (White Rabbit, 2021)

Grungelegendaren Mark Lanegan, som nyss gick bort i sviterna av covid-19, serverar en gastkramande ärlig uppgörelse med ett liv som marinerats i både ljus och mörker. Denna fotnot till memoarerna Sing Backwards and Weep (2020) dryper likaså av svart, poetisk humor. Under en hallucinatorisk sjukhusvistelse, där koma varvas med klarsynthet, uppmanar Lanegan läsaren till protest mot livets slut.



David Sundin: Boken som ABSOLUT inte ville bli läst (Bonnier Carlsen, 2022)

Gapflabbande högläsning för barn, en hyllning till språklig lekfullhet. En tramsbok som också passar vuxna med lagom anarkistiskt sinne. Rör ej: Högspänning!

Jonas Forsbacka, kulturredaktör:

Caroline Ringskog Ferrada-Noli: D e kroniskt (Natur och kultur, 2022)

Drygt 400 sidor om hur smärtsamt det är att leva i vår tid, om mänskliga människor med träffsäkra inlägg i samhällsdebatten. Vår tid, alltså: där rasism finns, där välfärdssamhällets funktioner säljs ut, där människor är både offer och förövare – samtidigt. Hur skulle enkla självhjälpstrick hjälpa mot det?! Man både skrattar och gråter, högt. Och det är väl det högsta betyget?

Peter Sandström: Den stora blondinens sista sommar (Schildts & Söderströms, 2022) Schildts & Söderströms, 2022)

Det spelar ingen roll hur väl framtidens AI lyckas härma den mänskliga författarens dialoger, miljöbeskrivningar och kommateringar. Alla som läser Peter Sandström inser att utforskandet av livets vardaglighet och absurditet – och ”storheterna” han ständigt återkommer till; familjen, kärleken, åldrandet – inte går att robotisera. Riktigt rolig är han, dessutom.

Tommy Westerlund, ledarskribent:

Martin Kragh: Det fallna imperiet – Ryssland och väst under Vladimir Putin (Fri Tanke, 2022)

En bok om Ryssland – i rätt tid, konstaterade HBL:s recensent Nils Torvalds . Då diktator Vladimir Putin i februari inledde sitt vansinniga krig mot Ukraina frågade sig många vad det egentligen är för land vi har bakom vår östgräns. Ryssland är vår gamla fiende, som vi även i fredstid i många decennier ansåg att vi måste huka för. Men vad visste vi egentligen om dagens Ryssland? Det rätta Ryssland och den rätta Putin avslöjades för många kanske först den 24 februari.

Martin Kragh beskriver mångsidigt Rysslands utveckling och Rysslands geopolitiska ambitioner efter Sovjetunionens fall. Han avslutar med att ”Inget är för evigt. Ett annat Ryssland finns runt hörnet”. Innan vi vet vad som döljer sig där är det bra att känna till Rysslands väg till det här hörnet.

Ylva Perera, litteraturredaktör:

Pia Heikkilä: Klippan i en krets av kvinnor: Anna Bäckström, en aboensisk aktivist (SFV 2022)

För alla som besökt Åbo och/eller träffat en kvinna. Anna Bäckström (1975–1942) skrev aldrig en egen biografi eftersom hon ”gick på kaffen och hjälpte alla människor”, men efterlämnade en brevskatt som ligger till grund för biografin som tecknar ett livfullt porträtt av en kvinna som levde för sina väninnor och kvinnosaken – och spelade en avgörande roll för återinstiftandet av Åbo Akademi.

Jenny Tunedal: Dröm, baby, dröm (Wahlström & Widstrand 2022)

Om du känner någon i sorg, som inte bara behöver tröstas utan också få utlopp för sitt raseri över dödens totala orimlighet, i ett rum byggt av ett språk som är så vackert att det faktiskt också blir en tröst, trots allt.

Larry Silván: Jag hoppas du också är vid sjön i natt (Trombone 2022)

Sätt den här fantastiska samlingsvolymen med Silváns (1955–1976) rebelliska dikter i händerna på närmaste tonåring och den lär bli något hen tar med sig resten av livet. Passar även äldre revolutionära själar.