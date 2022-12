50 år sedan Biden miste fru och dotter i olycka

USA:s president Joe Biden och hans familj höll på söndagen en privat minnesstund för att hedra minnet av hans första fru och deras dotter som omkom i en bilolycka för 50 år sedan.

Det var den 18 december 1972 som en lastbil körde in i bilen som Bidens 30-åriga fru Neilia satt i med den 13 månader gamla Naomi och parets två söner Beau och Hunter, som då skulle fylla fyra och tre. Sönerna klarade sig men skadades allvarligt.

Joe Biden hade månaden innan blivit invald i senaten. Olyckan var nära att få honom att ge upp sin politiska karriär, men han övertalades av andra senatorer att stanna.

Biden gifte sig med Jill Jacobs 1977 och de har dottern Ashley tillsammans.

Minnesstunden hölls i kyrkan Saint Joseph on the Brandywine i New Castle County i Delaware.