Emmi Saunders har länge vetat att hon vill ägna sitt liv åt musiken. På fredag är hon i semifinal i The Voice of Finland med en finsk låt för första gången.

Emmi Saunders är i semifinal i musikprogrammet The Voice of Finland. – Jag är inte ens säker på om jag vill vinna. Det viktigaste för mig är att jag tog mig in i tävlingen och lärde mig saker. Man kan lyckas på andra ställen.