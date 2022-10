Hradeckys makalösa räddning släckte Atléticos dröm – tre jättar ute ur Champions League

Atlético Madrid behövde en seger hemma mot Lukas Hradeckys Leverkusen men långt in på stopptid stod det 2–2 och paniken spred sig i hemmalagets led. En hörna verkade bli det sista som hände och många på Wanda Metropolitano trodde att domaren blåste av matchen efter det.

Men Atletico skulle få en sista chans då domaren Clemente Turpin snabbt fick info från videorummet om att en möjlig hands inträffat i straffområdet. Efter granskning dömde Turpin smått obegripligt straff. Ännu ett bevis för att VAR-tolkningarna i synnerhet vid hands inte riktigt fungerar som de ska.

Yannick Carrasco fick chansen från elva meter men Hradecky räddade, returen gick i ribban och det sista skottet över.

Där tog Atleticos hopp om åttondelsfinal slut.

Club Brugge och Porto avancerar medan Atletico och Leverkusen gör om upp tredje plats och en biljett till slutspelet i Europa League. Leverkusens höst har varit dyster men lagets spel har sett aningen bättre ut under nya tränaren Xabi Alonso.

Inter besegrade Viktoria Plzen med 4–0 i den tidiga kvällsmatchen och säkrade redan då avancemang. Barcelona förlorade sedan mot redan slutspelsklara Bayern München med 0-3 hemma. Barcelons saga är all och insatsen i Europaspelet är under all kritik. En seger på fem matcher och tio insläppta bollar.

I grupp D kunde Tottenham ha säkrat avancemang med en seger hemma mot Sporting. Harry Kane trodde sig ha avgjort matchen med ett mål fem minuter in på stopptid men efter VAR-granskning underkändes målet för offside. Antonio Conte, tränare i Tottenham, fick spel och skällde ut allt och alla och belönades med ett rött kort.

1–1 innebär att läget inför den sista omgången i gruppen är oerhört spännande. Tottenham leder på åtta poäng före Sporting och Frankfurt på sju och Marseille på sex poäng. Tottenham möter Marseille borta medan Frankfurt reser till Lissabon i sista omgången.