E–idrottaren Topias Taavitsainen tjänade 1,7 miljoner euro

Fakta

Datorspelet Dota 2

Är ett actionorienterat strategidatorspel med fantasytema.

Spelet är gratis, men man kan köpa utrustning och hjälpmedel för att göra det intressantare.

Spelet lanserades officiellt 2013 men har sedan 2011 varit tillgängligt för gratis beta-testande och utvecklas hela tiden.

Spelet utvecklas av Valve Corporation som en uppföljare till Warcraft III: The Frozen Throne-kartan Defense of the Ancients.

Utgivaren Valve arrangerar årligen turneringen The International som snabbt utvecklats till den största e-sporttävlingen i världen.

Också andra tävlingsmatcher i Dota 2 spelas regelbundet. Det var i och med Dota 2 som stora prispengar kom in i e-sporten.