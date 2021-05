Duplantis: "All press är på mig"

I Japan är en majoritet av folket emot OS.Men Armand Duplantis tror sommarspelen i Tokyo blir av.– Jag vet att det är mycket som måste ordnas innan men jag tror att det kommer att genomföras, säger han.

Två opinionsundersökningar om OS har gjorts i Japan de senaste dagarna.

Resultaten: 59 procent av det japanska folket vill att OS i Tokyo ställs in och i den andra blev utgången att 65 procent vill att OS ställs in eller skjuts upp.

Vad Armand Duplantis tycker?

– Jag vill att OS genomförs, säger han på en presskonferens i Stockholm.

– Jag försöker att se det positivt och tror att det kommer att hända.

I Ostrava, Tjeckien, den 19 maj gör stavhoppsstjärnan Armand Duplantis första utomhustävling i Europa för säsongen.

Fyra dagar senare väntar Diamond League-premiären i brittiska Gateshead.

Två av många tävlingar som under 2021 faller in under samma etikett: förberedelser.

– Träning är viktigt men det är viktigt att tävla för att veta var man befinner sig någonstans och vad som behöver förbättras, för jag vill vara som bäst i OS.

För säsongens allra stora mål är sommarens OS i Tokyo, Japan, 23 juli–8 augusti. Där är 21-åringen Sveriges allra största guldhopp.

– Jag var obesegrad i fjol, jag kommer att vara favorit i OS och all press kommer att vara på mig, den är en roll jag är van vid och det känns okej, säger han.

Armand Duplantis kommer att tävla på Bauhaus-galan i Stockholm den 4 juni, och efter det väntar OS-uppladdning på svensk mark.

Duplantis inledde utomhussäsongen i Baton Rouge, USA, den 24 april och nådde då 5,90 meter. Han innehar världsrekordet på 6,18 och har som bäst klarat 6,10 den här säsongen.