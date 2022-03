Dune och Coda största Oscarsvinnarna

Inga priser stack ut i en slätstruken och förutsägbar Oscarsgala där Dune och Coda blev de stora vinnarna.Storfavoriten Power of the dog fick sitt enda pris för bästa regi.

Oscarsgalan – som efter fjolårets covidanpassade, avskalade upplaga nu var tillbaka på Dolby Theatre i Los Angeles – leddes av trion Wanda Sykes, Amy Schumer och Regina Hall.

– I år anställde man tre kvinnor eftersom det är billigare än en man, sade Schumer.

Wanda Sykes skojade om The power of the dog som ledde nomineringsloppet med tolv vinstchanser och sade:

– Jag såg den filmen tre gånger och jag har kommit halvvägs genom den.

Det dröjde dock till slutet av galan innan storfavoriten fick något pris. Jane Campion fick en registatyett för Netflix-producerade The power of the dog. Nyzeeländska Campion fick en Oscar för bästa manus 1994 för Pianot.

När TT:s utsände frågar Campion om vad som var den största utmaningen för henne som regissör i och med att The power of dog är en väldigt mörk film, svarar hon att mörker inte bekommer henne:

– Det jag inte tycker om är när folk försöker dölja mörker. Det som är så bra med filmer är att du kan utforska det i all sin komplexitet. Den är skriven av Thomas Savage, och han skrev om grymhet men han letade efter välvilja. Jag kan prata om alla utmaningar i dagar, men det är bara fantastiskt att ha berättelse med så många lager, som är så djup att den verkligen utmanar varje skrymsle i ditt psyke för att se inuti dig själv, säger hon.

I kategorin bästa kvinnliga huvudroll vann, som väntat, Jessica Chastain för rollen som Tammy Faye i The eyes of Tammy Faye, den sanna historien om tv-evangelisten med samma namn.

Bästa film: "Coda". Bästa kvinnliga huvudroll: Jessica Chastain ("The eyes of Tammy Faye"). Bästa manliga huvudroll: Will Smith ("King Richard"). Bästa regi: Jane Campion ("The power of the dog"). Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose ("West Side story"). Bästa manliga biroll: Troy Kotsur ("Coda"). Bästa originalsång: "No time to die", Billie Eilish och Finneas O'Connell ("No time to die"). Bästa originalmanus: "Belfast", Kenneth Branagh. Bästa manus efter förlaga: "Coda", Sian Hader. Bästa animerade långfilm: "Encanto". Bästa internationella film: "Drive my car" (Japan). Bästa originalmusik: "Dune", Hans Zimmer. Bästa klippning: "Dune", Joe Walker. Bästa kostym: "Cruella", Jenny Beavan. Bästa makeup: "The eyes of Tammy Faye". Bästa foto: "Dune". Bästa scenografi: "Dune". Bästa specialeffekter: "Dune". Bästa ljud: "Dune". Bästa kortfilm: "The long goodbye". Bästa animerade kortfilm: "The windshield wiper". Bästa långa dokumentär: "Summer of soul" Bästa dokumentärkortfilm: "The queen of basketball".

Hon möttes av jubel från pressen efter galan, och sade till pressuppbådet att vinsten kommer över tio år efter att hon köpte rättigheterna till filmen.

— Att vara här tio år senare med en film som jag fick att existera på ren vilja, det är otroligt meningsfullt. Det är också speciellt att vara del av en film som betyder något för mig, den rättar en orättvisa och undersöker ett liv som är så viktigt för mig. Vi borde ge varandra blommor medan vi lever, även om vi missade den chansen med Tammy Faye. Det här är ett vackert ögonblick och det betyder så mycket för mitt yrke och för mitt liv, sade hon.

När det var dags för galans sista stora pris – bästa film – rullades Liza Minnelli ut på scen i en rullstol av Lady Gaga.

– Jag är så glad att vara här, speciellt med dig, jag är ditt största fan, sade Minelli innan hon läste upp namnet på vinnarfilmen: Coda.

Coda, som handlar om 17-åriga Ruby – den enda hörande i en familj där övriga är döva – var en av storfavoriterna att ta hem bästa film-priset efter att ha prisats bland annat på Sundance-festivalen och på SAG-galan.

I kategorin bästa manliga biroll gick priset till Troy Kotsur för rollen som Frank Rossi i just Coda. Han är den andra döva skådespelaren att tilldelas en Oscar. 1986 fick hans Coda-medspelare Marlee Matlin pris för sin roll i Bortom alla ord.