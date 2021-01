Dubbla rekord för Kiss på nyårsafton

Det amerikanska rockbandet Kiss firade in det nya året med att skriva in sig i Guiness rekordbok – två gånger om.

Under en webbsänd konsert i Dubai bjöd bandet på både den högsta pyrotekniska eldslågan någonsin under en konsert och flest antal samtidigt avfyrade eldslågor, meddelar Kiss via sitt Twitterkonto.

Kiss var ute på sin "End of the road"-turné, bandets andra avskedsturné efter att de sminkade rock-och-rollarna redan sagt adjö till publiken med "Kiss farewell tour" för 20 år sedan, när coronapandemin slog till i våras.

Bandet tvingades därför skjuta upp merparten av konsertdatumen 2020, men kunde i gengäld planera nyårskonserten i Dubai – ett arrangemang som enligt producenten Daniel E Catullo III var "den största i Kiss-historien", skriver Consequence of Sound.