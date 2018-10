Dubbeltransplantation gav diabetiker en ny vardag och orken tillbaka

Fakta

Hundratals köar för nya organ

År 2017 gjordes 374 transplantationer i Finland. Ungefär 550 personer köar dock fortfarande för ett eller flera nya organ, cirka 450 av dem väntar på en ny njure.

Av dem som köar dör 5–10 procent för att de inte hinner få ett nytt organ i tid.

Ett år efter transplantation fungerar transplantatet bra för minst nio av tio mottagare.

I Finland kan man transplantera njurar, levrar, hjärtan, lungor, tunntarm samt kombinationerna hjärta plus lungor, bukspottskörtel plus njure, lever plus njure och hjärta plus njure. Den första ansiktstransplantationen gjordes av ett stort transplantationsteam på Mejlans kliniker år 2016. Alla transplantationer görs på Helsingfors universitets centralsjukhus.

En donator kan donera flera olika inre organ om de alla är funktionsdugliga, men också hornhinnor, hud och ben.

Enligt finsk lag är varje hjärndöd finländare en potentiell donator, men sjukhuspersonalen försöker alltid utreda vad den potentiella donatorn haft för åsikt i frågan. En anhörig kan inte förbjuda donation, men om den döda medan hen levde motsatt sig en donation respekteras detta.

Denna vecka firas organdonationsveckan och på lördag arrangeras den europeiska organdonationsdagen.