Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund uppger att 40 personer drunknat hittills i år. I fjol var siffran 24.

Enligt preliminär statistik från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund drunknade sju personer i maj. Sex av dessa var män.

Fyra fall inträffade i samband med att man färdades till sjöss och i tre fall har man inte lyckats utreda händelseförloppet.

Under perioden januari–maj i år har 40 personer drunknat. Senast så många drunknade under början av året var 2014. I fjol drunknade 24 personer under den här perioden.

Enligt förbundet ser juni ut att bjuda på varmt väder, och varmt väder lockar människor till vattnet.

"Det är klart att när fler rör sig till sjöss så får vi också fler drunkningsfall eller "nära ögat"-incidenter. Vi hoppas att den nya sjötrafiklagen ska få medborgarna att tänker igenom sitt sätt att förhålla sig säkert till vattnet", säger Niko Nieminen, förbundets kommunikationsexpert i ett pressmeddelande.

Nieminen påminner om att simmare ska simma längs strandlinjen och så att de når bottnen.

"Man ska inte ensam bege sig ut på en simtur. Att simma längre sträckor i kallt vatten gör kroppen stel, så ta inga onödiga risker. Barn ska hållas under ständig uppsikt och helst inom armlängds avstånd. När någon drunknar sker det vanligtvis tyst och snabb."

I över hälften av fallen då en person fallit överbord och drunknat har personen varit berusad.