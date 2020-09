Drottning Elizabeths slott kör drive in-bio

Drottning Elizabeth II lånar ut ägorna kring Sandringham House till en drive in-biograf, skriver NME.

Slottet, som ligger på östkusten i grevskapet Norfolk, är drottningens vinterbostad, dit hon vanligtvis flyttar i november och stannar till februari. Under sommarmånaderna är huset ett turistmål med visningar för allmänheten och nu tillkommer alltså en drive in-biograf.

Det är en klar övervikt mot musikfilmer på programmet. De filmer som visas är bland andra "Bohemian rhapsody", "Rocketman", "A star is born" och "The greatest showman". Biljetterna säljs via slottets egen hemsida.

Innan coronapandemin slog till fanns endast tre drive in-biografer i hela Storbritannien l. Nu har det utökats till 40 stycken, skriver Variety.