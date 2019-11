Drottning Elizabeth vägrar bära päls

Drottning Elizabeth har bestämt sig för att inte längre bära äkta päls. Drottningen blir därmed den första kunglighet som rensar ut sina pälsar ur garderoben.

Det här avslöjar drottningens sömmerska och personliga assistent, Angela Kelly, i sin färska bok The other side of the coin: The Queen, the dresser and the wardrobe.

Enligt Kelly kommer drottningen hädanefter att uppträda i fuskpäls ifall vädret är kallt.

Att Hennes Majestät har tackat nej till äkta päls bekräftas även av Buckingham Palace.

Hur drottningens beslut tas emot av undersåtarna är inte klart men djurskyddsföreningarna är glada. "Budskapet från drottningen är starkt", säger en representant för Humane Society International.

Enligt den senaste gallupmätningen är drottning Elizabeth alltjämt klart populärast av de brittiska kungligheterna. På andra plats kommer prins Harry.

I Finland har Jenni Haukio, hustru till president Sauli Niinistö, väckt uppståndelse med sitt tal om att sju miljoner djur årligen slaktas i Finland trots att de inte vill dö. Uttalandet kom i samband med att Jenni Haukio talade på Djurskyddsgalan i fredags.

Flera lantbruksproducenter har varit upprörda och fru Haukio har försökt lugna dem med att konstatera att uttalandet har förvanskats. Enligt Iltalehti meddelar Haukio att hon värderar lantbruksproducenternas arbete mycket högt.