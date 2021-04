Det första stora coronavirusutbrottet utanför Kina skedde ombord på ett kryssningsfartyg. En dokumentär bestående av material filmat av passagerarna och besättningen själva visar klasskillnaderna som uppstod när viruset härjade på lyxkryssaren Diamond Princess.

The last cruise

Den som en gång knegat i restaurang- eller hotellbranschen vet att det är fråga om klassamhällen i miniatyr, samhällsbyggen där vissa står högre i kurs än andra.

Det framgår med all tydlighet även i The last cruise, en närmast skräckinjagande minidokumentär som tar sig an coronapandemins första dagar – ombord på ett kryssningsfartyg.

Den 20 januari 2020 lägger Diamond Princess – tänk Viking och Silja gånger tio – ut från Yokohama i Japan. Ombord finns 2 666 passagerare och 1 045 besättningsmedlemmar, en välfungerande kombination.

Bland passagerarna finns amerikanska Mark och Jerri som driver ett behandlingshem för sexmissbrukare där hemma. Här finns också Paul och Cheryl, ett strävsamt gammalt par som ser fram mot det kinesiska nyårsfirandet.

Skymtar förbi gör även Dede, diskare och indonesier. I fartygets innandöme har han sällskap av Maruja, sockerbagaren som jobbar trettontimmarsdagar och tjänar 997 dollar i månaden. Det ska räcka till henne och hennes två barn.

Efter Yokohama väntar Hongkong där Paul får ett kryptiskt meddelande av sin dotter, något om att låta bli att stiga i land, ett mystiskt virus skördar offer.

Men varför lyssna på det örat. Den 20 januari, i början av kryssningen, fanns det fyra bekräftade fall av covid-19 utanför Wuhan i Kina; inget att ta notis om.

Den 3 februari är kryssningens sista dag men att stiga i land i Yokohama låter sig plötsligt inte göras. Däremot stiger hälsovårdspersonal i vit skyddsmundering ombord. Enligt fartygets kapten är situationen under kontroll – "ingen orsak till oro" – men det visar sig vara en sanning med modifikation.

Coronaviruspandemin sprider sig som en löpeld och snart påträffas de första dödsoffren – vad är det som händer? Ligger det något i ryktet enligt vilket man planerar att sänka skeppet med passagerare och allting?

The last cruise lyder den ödesmättade titeln och intressant nog är det fråga om en dokumentär som inte snöar in sig på det långa och lätt tråkiga formatet.

De facto går den i mål på drygt 37 minuter, utan att filmen för den skull blir kort i rocken. Av ett bildmaterial filmat med mobiltelefoner har Hannah Olson klippt ihop en dramatiskt inbjudande helhet som går från fest och fyrverkeri – samt de obligatoriska gympapassen – till en närmast spöklik tillvaro.

När passagerarna isoleras i sina hytter förväntas personalen fortsättningsvis ge järnet. Servicen måste fungera, the show must go on.

Talande är också att passagerarna testas enligt konstens alla regler medan besättningen mer eller mindre lämnas åt sitt öde. I viss mån kan detta tillskrivas okunskap om det nya viruset, men det är uppenbart att det inte är hela sanningen. Det handlar också om prioriteringar, om hackordning.

Där är det inte mycket som förändrats. Medan de rika länderna roffar åt sig coronavaccin står de fattiga fortsättningsvis där med mössan i hand.

Eller som fartygspersonalen efter en till synes evig karantän ombord uttrycker det: "Vi känner att vi långsamt dör".

Krister Uggeldahl