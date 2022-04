Vi ansöker snart om medlemskap i Nato. Det är säkert bättre att ansluta sig till Nato än att låta bli. Efter den diskussionen som här har förts kan vi inte längre avstå. Det skulle sända alldeles fel signal, och skulle tolkas så att vi avstår på grund av rädsla.

Rysslands reaktion i form av hybridpåverkan och det som president Sauli Niinistö så fyndigt kallade "elakheter" har dryftats tillräckligt. I Natoivern har man dock inte talat om alla svagheter. Nato har två stora svagheter. Den första är att alliansen är helt beroende av USA, och den andra är att det är en brokig allians som säkert inte har lätt att komma överens. Där ingår Ungern som är ett mycket Putinvänligt land.

Nato har haft ett överdrivet intresse att ta nya medlemmar och många länder har varit överdrivet ivriga på medlemskap. När man ser på listan ingår bland de fem länderna med den minsta försvarsmakten, tre länder på Balkan, en oroshärd där vi skall räkna med att det en dag uppstår fientligheter. Frapperande är att dessa tre är de enda som dessutom minskat sin försvarsmakt (se globalfirepower.com). Tyvärr ligger det nära till hands att tolka att reaktionen har varit att med Natoparaplyet kan vi spendera mindre på försvar.

Man behöver inte vara klärvoajant för att gissa sig till att det någon gång kommer att uppstå meningsskiljaktigheter i den brokiga Natoskaran. Om det behövs enstämmighet för att stöda ett land i fara uppnås den inte lätt. Som förmildrande omständighet ser vi nu att stödet till Ukraina snabbt har kommit från de individuella länderna utan något gemensamt beslut.

Ett värre problem är beroendet av USA. Det har inte talats mycket om det. En rätt förtjänstfull utredning presenterades nyligen av Frida Stranne och Trita Parsi (HBL 15.4). Efter många korrekta påståenden avslutar de sin utredning med det gamla missförståndet att det "handlar om att skicka finska och svenska soldater ut i strid". Deras övriga åsikter kunde nyanseras vidare.

USA:s folk är i grund och botten isolationistiskt och vill inte bli inblandade i fjärran konflikter. Varför för de då krig i fjärran länder nästan oavbrutet? USA går i krig när de ser ett existentiellt hot. De har då nästan alltid fel. (Undantaget är Kubakrisen). Ta som exempel Vietnamkriget. I USA förstod man aldrig att det var ett frihetskrig för att befria sig från den franska kolonialmakten, och ett inbördeskrig. Kommunismhysterin på 1950-talet och tron på dominoteorin fick dem att se det som en förlängning av kalla kriget.

Med det demokratiska partiet nu vid makten har statsledningen starkt stött Ukraina. Det har varmt talats om försvar för demokratin. Viktigare för USA är nog att man har insett att ett förstärkt Ryssland leder till minskad respekt och stöd för USA. Väljarna är inte nöjda eftersom kraftigt höjda bensin- och livsmedelspriser är en mycket viktigare sak för dem än att försvara demokrati. Stödet för regeringspartiet minskar nu.

När republikanerna återgår till makten är det helt möjligt att stödet för Nato faller. Donald Trump uttalade sig mycket negativt om Nato. Trump var därtill en Putinbeundrare. Ett nytt ledarskap i partiet kommer att följa den gamla politiken. Republikaner och demokrater kommer inte att kunna komma överens. USA kommer att fortsätta att slitas av interna konflikter. USA är inte heller en förebild när det gäller demokrati. Deras demokrati är en lättversion. Lita inte på att det amerikanska folket har ett intresse av att försvara demokrati mot diktatur.

Efter den här sammanfattningen av svagheten med USA som bundsförvant kan vi dra slutsatser. Vi skall gå in i Nato med öppna ögon, inte drömma om något paraply, utan samtidigt fortsätta att stärka vårt eget försvar. I en framtida konflikt blir uthållighet en avgörande faktor. Kanske beväringarnas (och folkets) kondition är en sak att bekymra sig om. Och se för all del på Arenan den utmärkta "Putins Road to War". Den förklarar mycket.

Grankulla