Dramatisk evakuering i Paris

Benjamin Griveaux har ofta varit regeringens ansikte utåt under de senaste månadernas protester. Här i samband med ett möte i ämnet i december. Bild: TT/AP/Francois Mori

Nya sammandrabbningar mellan Gula västarna och polis skakade Paris under lördagen. President Emmanuel Macron och den franska regeringens talesperson Benjamin Griveaux är tydligt upprörda sedan demonstranterna försökt storma ett departement.

Motorcyklar sattes i brand och föremål kastades mot polisen i Paris när proteströrelsen Gula västarna åter gick ut på gatorna. Protesten var till en början fredlig men på eftermiddagen uppstod sammandrabbningar. Polisen sköt tårgas mot demonstranter för att hindra dem från att korsa Seine och ta sig till nationalförsamlingen (det franska parlamentets underhus), skriver nyhetsbyrån AFP.

Demonstranterna försökte också storma ett departement i centrala Paris. Benjamin Griveaux var en av de politiker som evakuerades under dramatiska former när demonstranter bröt sig in på departementets innergård på Rue de Varennes och slog sönder fönster.

Macron kallar våldet för extremt, medan Griveaux skriver att en attack på ett departement är en attack "på vårt gemensamma bästa".

De förnyade protesterna kommer sedan Macron och hans regering har skärpt tonen mot Gula västarna och kallat dem agitatorer som är ute efter att avsätta regeringen.

I onsdags grep polisen Eric Drouet, en av Gula västarnas ledare. Han är misstänkt för att ha organiserat en demonstration utan tillstånd.