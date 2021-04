"Downton Abbey" får ny filmuppföljare

Lagom till jul återuppstår "Downton Abbey" – på bio. Det blir ytterligare en film till glädje för alla fans av den ursprungliga tv-serien, rapporterar Variety.

Hela gänget från serien ska åter befolka godset Downton och dess mysigt skildrade klasshierarki, med de där uppe och de där nere. Nytillskott på skådespelarsidan är bland andra Dominic West ("The wire", "The affair") och Laura Haddock ("Guardians of the Galaxy").

Manuset till den nya filmen skrivs av av Julian Fellowes, som även skapade tv-serien, och regissör blir Simon Curtis ("My Week with Marilyn").