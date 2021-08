Dorrit von Fieandt (5.11.1927–14.8.2021) har med sina färger och motiv, sin konstnärliga kreativitet som utgått från ljus och färg och sin enastående balans mellan färger, form och funktion lyst upp vår mörka nord och vinter.

En av våra mest viljestarka och färggranna kvinnliga keramiska konstnärer har gått ur tiden. Dorrit von Fieandt jobbade i sin egen ateljé under fyra årtionden innan hon år 1986 blev kallad till Arabia som gästande konstnär för ett halvt år. Där stannade hon i hela 13 år.

Dorrit Flinkenberg föddes i Helsingfors år 1927 i en välbärgad borgerlig familj som härstammade från Vasa. Det år 1921 grundade familjeföretaget Flinkenberg är verksamt än i dag. Kulturintressen sporrades ivrigt, fadern spelade piano, men barnens vardag präglades av moderns lungtuberkulos och långvariga frånvaro.

Dorrit Flinkenberg kom in på Ateneum som 16-årig och hade de stora namnen Arttu Brummer, Elsa Elenius och Rafael Blomstedt som lärare. Fyra år senare fick hon möjligheten att åka till Norge för att studera ett halvt år vid Kunstfagskolen i Oslo. Där lärde hon sig att bränna keramik i elektrisk ugn samt användningen av glasyrer, som inte fanns i det efterkrigstida Finland. För henne betydde det målning direkt på den obrända ytan med en påföljande genomskinlig glasyr.

Sin första ateljé hade hon på Mannerheimvägen under åren 1949–54. Under den här perioden tog rollen som mor och diplomathustru över efter att hon gift sig med vicehäradshövding Johan von Fieandt och fått tre barn: Kim, Monika och Benita.

I slutet av 1950-talet kompletterade von Fieandt sin utbildning med två läsår på Fria Konstskolan med studier i oljemåleri, komposition och croquis för bland andra Sam Vanni, Torger Enckell och Unto Pusa.

Som keramiker var Dorrit von Fieandts geniala idé att kombinera dekorerade tallrikar med enfärgade, vilket gjorde en servis billigare.

Till den år 1988 lanserade Pro Arte-serien av Arabia, ett mellanting mellan fabrikens serieproduktion och konstnärernas unikum, skapade Dorrit von Fieandt fyra olika fågelterriner med fat. Idén utvecklades till en jaktservis kallad Hubertus, hennes kanske mest kända servis.

Servisen Hubertus kompletterades under flera års tid på 1990-talet. Den kan ses som en av Arabias bästa exempel på fabrikens höga konstnärliga nivå och kvalitet under tiden, en veritabel tour de force. von Fieandt skapade under tretton års tid hela 18 serviser för produktion för Arabia. Efter att ha jobbat ensam i sin ateljé njöt hon oerhört av samarbetet med kolleger, marknadsförare och andra på Arabia.

Dorrit von Fieandt har med sina färger och motiv, sin konstnärliga kreativitet som utgått från ljus och färg och sin enastående balans mellan färger, form och funktion lyst upp vår mörka nord och vinter. Dorrit von Fieandt fick Pro Finlandia-medaljen år 1993 och en stor retrospektiv utställning på Helsingfors stads konstmuseum i Mejlans samt Tikanojas konsthem år 2007.

Dorrit von Fieandt sörjes av sin make, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt en oerhört stor skara vänner.

