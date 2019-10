Längdåkning Dopningsdömd skidstjärna riskerar fängelse

Österrikaren Max Hauke stängdes av efter att ha åkt fast för dopning under skid-VM i Seefeld.Han åtalas nu för bedrägeri på grund av prispengar och sponsorintäkter som han dragit in – under tiden han varit dopad.Hauke riskerar upp till fem års fängelse.