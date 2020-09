I flera års tid har jag knarkat nyheter och haft som målsättning att vara så på hugget som bara möjligt. Men i våras fick nyheterna mig att må så illa att jag måste sluta.

Helsingin Sanomat, STT, The New York Times, BBC, Yle, The Guardian, Dagens Nyheter och ja, HBL såklart. Under de senaste åren har min dagliga nyhetsdiet bestått ungefär av de här medierna. Det första...