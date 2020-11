Donald Trumps gråa hår väcker frågor

"Har Trumps hår gått från blont till grått den här veckan? Sorgligt."Presskonferensen skulle handla om coronavirusvaccinet. Men efteråt var sociala medier fulla av frågor om USA:s presidents hårfärg.

Det brukar heta att amerikanska presidenter blir gråhåriga efter några månader i Vita huset. Men president Donald Trumps hårstil har varit stabil de senaste fyra åren.

Vid Trumps första officiella framträdande efter att demokraten Joe Biden utsetts till segrare i presidentvalet noterade dock skarpögda betraktare en nyansskillnad.

"Vill någon prata om hur Trumps hår plötsligt är vitt som ett pappersark???" skriver exempelvis Twitteranvändaren Blep.

President Trump fick mer buzz i sociala medier för sin hårfärg än för det han sade om ett coronavirusvaccin, noterar tidningen New York Post.

Själv har presidenten inte kommenterat sin hårfärg. Tidningen The New York Times, som nyligen publicerade ett grävjobb om Trumps deklarationer, skriver att han i början av 2000-talet gjorde årliga avdrag på över 70 000 dollar för hårstyling. Det var under den tid som presidenten medverkade i reality-tv-programmet "The Apprentice".