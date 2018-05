Don Gorske har ätit över 30 000 Big Mac

En Big Mac om dagen håller doktorn borta?Smaklökarna fungerar inte längre som de skall och ofta kan han inte ens smaka vad han äter. Men kärleken till världens i särklass mest berömda hamburgare, Bic Mac, rostar aldrig.

Don Gorske fick sin första bil i maj 1972. Första stoppet blev en McDonaldsrestaurang och första burgaren en Big Mac. Eller rättare sagt tre för det var vad som krävdes för att ta kål på lunchaptiten. Han återvände två gånger till under samma dag och tryckte i sig totalt nio Big Mac.

Sedan dess har det blivit smått ofattbara 30 000 Big Macs för den nu 64-årige Gorske som trots sin något tvivelaktiga diet, enligt honom själv står Bic Mac för 90 procent av hans individuella kostcirkel, inte haft några problem med hälsan. Kolesterolvärdena ligger under medeltalet och inte är han särskilt överviktigt heller. Blodtrycket är också normalt. Han dricker alltid coca-cola till, enligt sig själv nästan det enda han över huvud taget dricker, men pommes frites rör han sällan.

Han säger sig ha tappat några kilo sedan han år 2011 åt sin 25 000:e burgare. Den fjärde maj i år kom han upp i 30 000.

De pensionerade fångvaktaren, med 25 års tjänst bakom sig på högsäkerhetsfängelset Waupun Correctional Institution i Wisconsin, är en vän av lag och ordning. I synnerhet ordning för han har sparat kvittot för så gott som varje inköpt burgare. Till hans samling hör också 6000 Big Mac-förpackningar.

Han säger sig ha ätit minst en Bic Mac per dag sedan den första tuggan 1972. Oftast äter han två per dag. 30 000 burgare innebär att Gorske under årens lopp fått i sig uppskattningsvis 700 liter av McDonalds speciella Big Mac-majonnäs.

Och kampen går vidare. För trots att Gorske på grund av dåligt fungerande smaklökar lika väl kunde trycka i sig pulled havre utan att känna någon större skillnad har han tagit sikte på 40 000 burgare.

– Det borde ta mig ungefär 14 år. Då är jag 78 år så det är min nästa målsättning, säger Gorske till WBay.com.

Med tanke på att hans kropp sannolikt vant sig vid Bic Mac som näringskälla kan det vara ett klokt beslut.

– Fattar jag en gång tycke för en sak ändrar jag mig inte, säger Gorske.