Dolly Parton har ett eget Dollywood

Countrylegenden Dolly Parton har en alldeles egen nöjespark i Pigeon Forge i Tennessee, USA.

Den legendariska countryartisten Dolly Parton har skrivit över 3 000 låtar. Under 1970- och 1980-talen tog hon världen med storm med sin säregna sångröst. Vad alla inte känner till är att hon faktiskt har en egen nöjespark . År 1986 slog Dollywood upp sina portar, byggd runt timmerstugan hon växte upp i. Här finns vattenland och karuseller varvat med artistuppträdanden och shower. Ibland intar 72-åringen själv scenen med kända alster som "Here you come again", "9 to 5" och "Jolene".