Det hektiska turnélivet slet hårt på den nyligen avlidne svenske dj:n Avicii. Det framgår i dokumentären Avicii: True Stories, ett porträtt av en begåvad ung musiker som trivdes i studion och vantrivdes med att spela i arenorna.

En inte alltför vågad gissning är att dokumentären Avicii: True Stories från 2017 är en av helgens mest sedda på Netflix. Den svenska dj:n Aviciis överraskande död i fredags i en ålder av bara 28 år har engagerat en hel värld. Och när dödsorsaken dessutom inte offentliggjordes är det lätt att söka förklaringar i en dokumentär som Avicii: True Stories. Levan Tsikurishvilis dokumentär handlar nämligen mindre om musiken och mer om hur dåligt Avicii alias Tim Bergling mådde, både fysiskt och psykiskt. Hälsoproblemen ledde till att han på toppen av sin karriär slutade göra spelningar 2016.

Avicii: True Stories är en lång dokumentär – 97 minuter – som inleds som en konventionell musikdokumentär som rätt ytligt berömmande berättar historien om den fantastiska starten på karriären, varvat med intervjuer med personer som bara har lovord att säga. Men efter en halvtimme ändras tonläget då Tim Bergling plötsligt börjar prata om hur han drack för att orka genomföra sina spelningar. Därefter blir det helt och hållet en dokumentär om det som var framgångens pris för den här artisten.

Under sina aktiva år genomförde Avicii ett oerhört intensivt turnéschema då han i perioder kunde ha spelningar nästan varje kväll. Han älskade att göra musik, det står bortom allt tvivel i dokumentären, och verkade trivas bäst då han arbetade i studion. Att stå på scen upplevde han däremot som oerhört betungande. Det hårda festandet ledde till att han akut togs in på sjukhus för bukspottsinflammation under en turné i Australien. Det är en mycket smärtsam åkomma som botades med tunga och allt fler värktabletter. Psykiskt brottades han dessutom med ångest – i dokumentären finns scener där vi får se honom göra det framför kameran.

Det handlar med andra om en världsstjärna som är öppen med att han inte alls mår bra och trivs med det liv han lever. Lösningen verkar vara att sluta uppträda och bara göra musik i studion i fotsättningen. Men det finns många som har ekonomiska intressen i varumärket Avicii, och när en sådan här karusell är i gång är den inte bara att stoppa. Efter att Avicii offentliggjort att han tänker sluta återstår ändå plikten att genomföra den långa raden av spelningar som finns kvar på schemat.

Åtminstone dokumentären fick ett lyckligt – och möjligen också lite lättköpt – slut. Utan att veta vad som var orsaken till Aviciis alltför tidiga bortgång är det bara att hoppas att han även utanför kameran mådde bättre efter avslutad karriär.

Malin Slotte TV-redaktör