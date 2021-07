Dokumentär om tv-kock sätter biljettrekord

Dokumentären "Roadrunner: A film about Anthony Bourdain" har satt ett nytt pandemirekord i biljettförsäljning i USA, och har dragit in 1,6 miljoner dollar (drygt 1,3 miljoner euro) under helgen. Det rapporterar TheWrap.

Filmen om den avlidne tv-kocken har fått en större distribution än vad som är vanligt på indiemarknaden, och har visats på 925 olika platser runt om i USA. Dokumentären har även gått hem hos kritiker, och har för närvarande 95 procent på kritikerdatabasen Rotten tomatoes.