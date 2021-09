Dödstalet stiger i USA – stormen drar norrut

Hundratusentals hushåll saknar ström, gator har förvandlats till floder och räddningstjänsten i New York har räddat hundratals människor.Över 40 personer har omkommit där ovädret Ida dragit fram längs med USA:s nordöstra kust.

– Jag är ledsen att behöva säga att minst 23 personer dött i New Jersey på grund av stormen, säger guvernör Phil Murphy.

Polisen i New York bekräftar att minst 15 personer dött, samt ytterligare personer i Westchester och i Philadelphia.

Samtidigt återstår räddningsarbete och att städa efter stormens framfart, konstaterar New Yorks borgmästare Bill de Blasio som utlyst nödläge.

– Människor går igenom ett helvete. De behöver hjälp, säger han enligt AFP.

Det yngsta dödsoffret i staden är ett barn på två år. Flera i New York miste livet i översvämmade källare i stadsdelen Queens, rapporterar NBC News.

– Vi vill uttrycka ett innerligt tack till alla dem som först var på plats och alla som arbetat hela natten fram till morgonen för att rädda liv och få tillbaka strömmen, sade president Joe Biden i ett uttalande från Vita huset.

Värst drabbade i New York är stadsdelarna Brooklyn och Queens. Även Manhattan har drabbats hårt. I Central park på Manhattan föll 80 millimeter regn på en timme, mer än stormen Henris regnrekord förra månaden.

– Jag är 50 år och jag har aldrig sett så mycket regn. Det var som att vara i djungeln, som tropiskt regn, sade Metodija Mihajlov, vars restaurang på Manhattan fått källaren översvämmad, till AFP.

Omkring 40 000 hushåll i New York saknade ström på morgonen, 60 000 i New Jersey och 98 000 i Pennsylvania. Regeringens prioritet är att återställa strömmen vid USA:s södra kust, där över en miljon blev utan el när stormen först drog in, skriver CNN.

Hundratals flyg ställdes in på flygplatserna Laguardia och JFK, och flyg ställdes även in på Newarks flygplats i New Jersey.

President Joe Biden har lovat staden hjälp, meddelar guvernör Kathy Hochul.

USA:s nationella vädertjänst varnar för tornador i flera områden medan stormen drar norrut, och stora regnmängder befaras i New England under torsdagen. Samtidigt fortsätter floderna stiga i redan drabbade områden.

Även Connecticut utlyste nödläge på torsdagsmorgonen.

Stormvindarna drog först in över Louisiana och Mississippi i syd i början av veckan, och krävde fyra dödsoffer. Biden kommer att besöka det hårt drabbade Louisiana under fredagen.

De ekonomiska förlusterna efter Ida beräknas bli rekordstora – till och med större än efter orkanen Katrina 2005. Under onsdagen konstaterade en rapport från FN:s meteorologiska världsorganisation att Ida har potential att bli den mest kostsamma väderkatastrofen någonsin, rapporterar Reuters.