Dödssiffran i USA passerar 400 000

Över 400 000 personer har under elva månader mist sina liv i pandemin i USA, enligt Johns Hopkins-universitetet. En fjärdedel av dessa dödsfall har skett sedan i mitten av december.

Det är den högsta dödssiffran för något land i världen i absoluta tal. Men det finns länder med fler döda i relation till befolkningsstorleken, exempelvis Italien, Storbritannien och Belgien.

Efter det första covid-dödsfallet i USA, i februari 2020, tog det ungefär tre månader innan 100 000 hade avlidit. Efter ytterligare fyra månader hade 200 000 avlidit och därefter tog det tre månader innan totalt 300 000 dödsfall hade registrerats. Men de senaste 100 000 dödsfallen har inträffat på bara drygt en månad.

Enligt en undersökning av Washington Post och NBC säger varannan amerikan att man inte tycker att viruset alls är under kontroll. Över 123 000 coviddrabbade personer vårdas just nu på sjukhus i landet enligt The Covid Tracking Project.

Totalt har över 24 miljoner fall registrerats i landet, men då testningen inte var så omfattande i början av förra året tror man att många fler kan ha varit smittade.

Sedan i mitten av december pågår vaccinering i USA.