Dödligt dubbelt oväder närmar sig USA

Minst tolv människor har omkommit i Haiti och Dominikanska republiken under det tropiska ovädret Lauras härjningar. Den närmar sig nu – tillsammans med ytterligare en orkan – USA:s sydkust med risk för livshotande stormvågor.

En kvinna och ett barn omkom på söndagen i sitt hem i Santo Domingo i Dominikanska republiken, där bostadsområden översvämmats, vägar skurits av och över en miljon människor förlorat sin el. Ytterligare en person, en ung man, omkom då ett träd föll över hans hem, uppger myndigheterna.

I grannlandet Haiti finns en tioårig flicka bland minst nio konstaterat döda. Med grumligt vatten upp till knäna försöker förtvivlade människor rädda vad de kan från sina översvämmade hem i det fattiga landet.

– Jag visste inte att ovädret var på väg, säger Sony Joseph, som skakar av köld.

– Vi har sällan el i mitt område så jag har inte kunnat följa nyheterna på radion.

Stormen Laura, som drog in över Kuba sent på söndagen, väntas växa i styrka till en orkan innan den spås nå USA:s sydkust i mitten av veckan. Samtidigt rasar ett annat oväder i Mexikanska golfen, orkanen Marco, som väntas dra in över USA:s delstat Louisiana redan under måndagen.

Orkanen riskerar att föra med sig livshotande stormvågor längs USA:s golfkust, varnar väderorganet National hurricane center (NHC).

President Donald Trump har utfärdat en katastrofvarning för Louisiana, där invånare i lågt liggande områden i Lafourche nära New Orleans har beordrats att lämna sin hem.