Döda flickans far: Inga tidigare hälsoproblem

En guatemalanska flicka som avled efter det att hon och hennes far frihetsberövades av amerikanska gränsmyndigheter var vid god hälsa när hon anlände till USA. Hon hade också fått tillräckligt med mat och vatten under deras färd mot den amerikanska gränsen.

Detta enligt ett uttalande från flickans anhöriga, som förmedlats till medier via chefen för ett migrantboende i El Paso, Texas, där fadern vistas. Uttalandet motsäger tidigare medieuppgifter om att flickan varit utan både mat och vatten under flera dagar under färden från Guatemala, via Mexiko, till USA:s gräns.

Flickan "hade inte vandrat genom öknen under flera dagar", skriver familjen. "Hon och hennes fader lämnade in asylansökningar till gränsmyndigheterna så snart de korsat gränsen".

Familjen anklagar inte amerikanska gränsmyndigheter för att ha orsakat flickans död. Men de uppmanar till en objektiv och djupgående utredning av händelsen.