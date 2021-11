I mitten av augusti publicerade den amerikanska rapparen Anderson .Paak en bild på Twitter där han visar upp sin nya tatuering vilken förklarar för omvärlden att hans demon inte får ges ut postumt: "When I'm gone please don't release any posthumous albums or songs, they were just demos" – "Publicera inga postuma album eller sånger när jag är borta, de var enbart demor". Tweeten satte naturligtvis i gång en diskussion om huruvida en död artists rättighetsinnehavare har rätt att publicera ofärdiga sånger eller album som postuma verk.

Det finns exempel på både lyckade och inte så lyckade fall av postum utgivning. Situationer då postuma verk faktiskt har lyckats är bland annat albumen "Circles" av Mac Miller och "Faith" av Pop Smoke, vilka utkom 2020 och 2021. Båda två är amerikanska rapartister som fick sin start inom musikbranschen på nätsidan Soundcloud där användarna gratis kan ladda upp sin egen musik. Med åren växte båda artisterna till megastjärnor inom rapvärlden. Vad är orsaken till deras postuma albums succé? Både Miller och Pop Smoke omkom några år innan albumen utkom, men båda artisterna hade spelat in en stor del av sångerna, vilket betydde att mixarna kunde slutföra arbetet. En annan aspekt är att albumen har många gästartister, åtminstone på "Faith" där närapå alla sånger har någon sorts "feature", det vill säga gästartister.

Men tro inte att närvaron av gästartister skapar en enkel väg till framgång för postuma verk. Nej, i vissa fall kan närvaron överrösta sångerna och inte återge den avlidnes vision. Ta som exempel Elvis Presleys "Christmas Duets" som utkom 2008, där den döda rocksångaren sjunger tillsammans med musikstjärnor som Carrie Underwood och Olivia Newton-John. På långt håll låter ju konceptet intressant, man återupplivar en världskänd artist och stöder sångerna med moderna sångerskor. Tyvärr var den slutliga produkten något annorlunda. Många kritiker kommenterade att de tillagda sångerskorna inte alls passade in och hela projektet kändes konstgjort.

Albumet som kombinerar de tidigare nämnda projekten till ett var rockbandet Queens sista album "Made in Heaven" vilket slutfördes efter sångaren Freddie Mercurys död 1991. Resten av bandet gjorde det bästa de kunde för att skapa ett passande slut till det episka rockbandets historia. Det slutliga albumet låter dock väldigt sorgset och sentimentalt, vilket inte alls har varit Queens sound åren innan.

Vad är slutsatsen av detta? Det är viktigt att efter en världskänd artists död publicera ett verk som skapar en bra punkt och hylla deras karriär. Tydligt har historien visat att det bästa sättet att göra ett sådant album är att ha ett närapå färdigt album, nära till hands. Att försöka pussla ihop ett album från demor och sedan ge ut det utan någon hänsyn till om det hedrar den bortgångne kommer bara att skapa motstånd från kritiker och fans.

