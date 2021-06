Disneys "Raya och den sista draken" är ett rafflande äventyr som är både klassiskt och nyskapande och kommer lastat med en folklore som närmast känns universell. Det är fartfyllt och spännande, lekfullt och humoristiskt, och tilltalar både gammal och ung.

