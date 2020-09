Disney+ ny på strömningsmarknaden

Strömningstjänsten Disney+ som lanseras i Finland den här månaden kommer att förutom filmer, serier och dokumentärer även erbjuda eget originalinnehåll.

Den 15 september lanseras strömningstjänsten Disney+ i Finland. Utbudet kommer att bestå av över 6 300 filmer och serier. Utöver 40 egna både klassiska och nyare originalproduktioner består utbudet av över 20 Pixarfilmer, över 30 superhjälteproduktioner från Marvel, Star Wars-filmer och -serier samt dokumentärer från National Geographic.

Närmare 30 egna produktioner visas med ensamrätt, bland dem High School Musical: The Musical: The Series, Black is King, Phineas & Ferb och The World According to Jeff Goldblum.

Till tjänstens kommande egna premiärer hör liveactionfilmatiseringen av Lady och Lufsen i november. Från och med i år visas alla The Walt Disney Studios premiärfilmer på Disney+.

Tjänsten kommer att fungera på de vanligaste mobila och stationära apparaterna, som spelkonsoler, mediaspelare och smart-tv-apparater. Det går att titta på fyra enheter samtidigt för en prenumeration och skapa sju olika tittarprofiler.