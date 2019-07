Diskrimineringsombudsmannen: Förbundet ska redovisa ersättningarna till landslagsspelarna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kräver att Svenska fotbollförbundet (SvFF) ska redovisa ersättningarna till dam- respektive herrlandslaget, enligt SVT."Vår uppfattning är att vi har rättvisa och jämställda avtal. Nu får vi se om DO delar vår uppfattning”, skriver SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i ett sms till TT.

Följetongen kring de svenska dam- och herrlandslagsspelarnas ersättningar under samlingar och mästerskap har tagit ny fart under de senaste veckorna sedan en anmälan om misstänkt lönediskriminering tagits upp av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Enligt SVT vill den statliga myndigheten nu att Svenska fotbollförbundet (SvFF) ska redovisa alla former av ersättning så som lön, bonus, förmåner och annan ersättning. DO vill även veta hur systemet kring ersättning till en fotbollsspelare ser ut och vad som avgör de olika ersättningarnas nivåer.

"Vår uppfattning är att vi har rättvisa och jämställda avtal. Nu får vi se om DO delar vår uppfattning. Vi har noterat att DO vill ha svar och processen framåt är att vårt kansli tar fram ett underlag", skriver SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i ett sms till TT.

Det var den 7 juli som Nina Rung, kriminolog och föreläsare, och Peter Rung, jämställdhetsstrateg och idrottsföreläsare, anmälde SvFF till DO. Skälet var misstänkt lönediskriminering i avtalen med dam- respektive herrlandslaget.

Nina Rung förklarade att hon hade försökt få SvFF att redovisa lönerna, men utan framgång.

– Damlandslaget själva har ju gått ut och påpekat skillnaderna i ersättning. Sedan har jag pratat med dem också, och de vet inte heller vad herrarna får för ersättning, för det är sekretess där också. Jag har fått tag i chefsjuristerna på Svenska Spel och Svenska fotbollförbundet, och de hänvisar bara till sekretess, sade hon.

Rung hoppades på att DO-anmälan skulle leda till en tillsyn och att SvFF eventuellt måste redovisa sina siffror. Och att redovisa siffrorna är bland annat precis vad Diskrimineringsombudsmannen nu vill att fotbollförbundet ska göra. När anmälan kom in till DO för drygt tre veckor sedan sade SvFF:s kommunikationschef, Andreas Jansson, till TT att förbundet anser att man har likvärdiga och rättvisa landslagsavtal.

Sista dagen för SvFF att återkoppla till DO är den 16 augusti. Om DO anser att SvFF bryter mot diskrimineringslagen måste förbundet införa korrigeringar.

"Förbundsstyrelsen är samlad den 16 augusti och kan då behandla förslaget till svar. Vi återkommer till DO inom den tidsram vi fått angiven och när våra svar är klara", skriver Nilsson.

Ojämlikheten mellan dam- och herrfotboll har varit uppe på tapeten tidigare. Bland annat på Fotbollsgalan i höstas då Nilla Fischer höll ett uppmärksammat tal. Landslagsbacken lyfte då frågan i samband med att hon vann Diamantbollen.

– Om jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, så hade jag aldrig mer behövt oroa mig ekonomiskt igen, sade Fischer bland annat.