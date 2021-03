Dirigenten James Levine död

James Levine, som länge var chefsdirigent och konstnärlig ledare på Metropolitan-operan i New York, är död, skriver The New York Times.

Han avled i sitt hem i Palm Springs i Kalifornien förra veckan. Dödsorsaken är inte känd.

Levine arbetade på "The Met" i över 40 år. Han räknades som en av världens mest inflytelserika dirigenter och genom åren dirigerade han mer än 2 500 föreställningar.

Hans karriär fick ett hastigt slut 2017 då han fick sparken från operan efter att det framkommit att han polisanmälts av en man för sexuella övergrepp. Året dessförinnan hade han trätt tillbaka som chefsdirigent på grund av vad som sades vara hälsoskäl.

James Levine blev 77 år.