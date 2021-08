Tillsammans med den andliga diktningen var tillfällesdiktningen den dominerande litterära genren under tidigmodern tid. Och den lever än, som exemplet Amanda Gorman visar.

När Joe Biden svors in som USA:s nye president läste Amanda Gorman sin dikt "The Hill We Climb" – det väckte uppseende världen över. Det är en dikt skriven för ett bestämt, högtidligt, politiskt tillf...