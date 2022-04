Digert program på Hangö teaterträff

Mellan den 9 och 12 juni är det dags för den 30:e upplagan av Hangö teaterträff. 2020 arrangerades träffen digitalt och i fjol ställdes den in på grund av coronapandemin.

– Vi är inspirerade och stolta över det mångsidiga programmet. Publiken får uppleva ett tiotal scenkonstverk, ett brett diskursivt program och givetvis ett gediget klubbprogram. Vi kan lova unika möten, i en unik skärgårdsmiljö, säger festivalens konstnärliga ledare Tom Rejström och Jonas Welander i ett pressmeddelande.

Bland föreställningarna finns bland annat den nordiska gruppen Subfrau som med Blaue Frau skapar föreställningen This Is Not My Money. Urpremiären blir gruppens 20-årsjubileum. Subfrau inledde sin verksamhet år 2002 på teaterträffen.

Andra urpremiärer inkluderar Asphodel Meadows av Sinna Virtanen, en hyllning till en lokal undervattensäng. Vattenkonsert av Valkeapää, Liimatainen och Pietiäinen som likaledes hyllar vatten. Dessutom får publiken ta del av svenskspråkiga premiären av Toisissa tiloissa-kollektivets deltagande verk En samling av inbillade varelser.

Ett av den samtida, europeiska teaterns största namn, She She Pop gästar Hangö med den kollektiva monologen Besessen, som bearbetas för den lokala publiken. Andra gästspel inkluderar barnföreställningen Tidfri av UusiTeatteri och Konstuniversitetets, Teaterhögskolans och Lidia Bäcks nyskrivna musikteater Private Dancer som genom elektropop tar upp frågor om att se och bli sedd. Under festivalen kan man också uppleva Exhibit av Emelie Zilliacus, Malin Nyqvist och Martin Paul, en föreställning vars innehåll är en hemlighet, samt Inspire/Conspire/Expire som Karolina Ginman och Rasmus Slätis skapar i samarbete med Fyrens Serviceenhet i Hangö.

Läs också:

https://www.hbl.fi/artikel/blaue-frau-vacker-obehagliga-frikyrkovibbar/