E-tjänsten Suomi.fi meddelade mig för några dagar sedan att det finns ett meddelande för mig att hämta i min brevlåda. Jag gick in och fick till min förvåning se detta kryptiska meddelande från Skatteförvaltningen:

"Att observera i MinSkatt, Hej, du kan gå till toppen av MinSkatt – nu har du ett skattekort – beslut eller brev Aktuella ärenden visa på ingångssidan i MinSkatt under rubriken Observera. Dessa löses in för undantag för försäljning eller användning av utrustningen i alla fall. Du kan logga in på din e-postadress Suomi.fi via webbplatsen. Du kan logga in på MinSkatt med samma autentisering. Skicka oss ett e-postmeddelande för detta ändamål. Hälsningar Skatteförvaltningen"

Eftersom alla meddelanden från Skatteförvaltningen bör tas med största allvar så begrundade jag detta en stund, men upptäckte till min förtvivlan att budskapet finns på en nivå klart överstigande min uppfattningsförmåga. Jag frågar därför Skatteförvaltningen vilka åtgärder jag skall skrida till för att följa ovanstående direktiv eller information på rätt sätt?

