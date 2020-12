Dickens mäktiga segersvit fortsatte mot Cocks

För andra gången i höst slog Dicken rivalen Cocks.

Trots en riktigt hackig start på matchen lyckades Dicken för andra gången i höstens FM-ligahandboll vinna över Cocks. I onsdagskvällens toppmöte i Britas var Dicken bättre med siffrorna 34–31 (14–17).

Inledningsvis såg det ut att Dickens nio matcher långa segerrad skulle vara i stor fara då Cocks ledde med sju bollar (2–9) efter åtta minuters spel. Så småningom kom ändå hemmalaget i gång och i första halvlekens sista sekund reducerade storspelande Ian Martin matchen till 14–17.

Fem minuter in i andra halvleken hade Dicken tagit in Cocks försprång. Efter kvittering till 19–19 tog Dicken ledningen i nästa anfall och ryckte sedan slutligen ifrån Riihimäkilaget under den sista kvarten. Martin gjorde nio mål för Dicken, Ivan Mosic satte 14 fullträffar för Cocks.

Dicken har inlett ligahösten med tio raka triumfer. Cocks är tabelltvåa med sina nio segrar och två förluster.