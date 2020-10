Dicken favorit då FM-serien kör i gång – KyIF ses som säsongen största överraskning

Tränarna ser Dicken som favorit då FM-serien kör i gång på lördag. KyIF pekas ut som den potentiella överraskaren i årets serie där utgångsläget är mer öppet än på många år.

HIFK har spelat i final de 17 senaste säsongerna. De senaste sex åren mot Dicken.

Men efter att vårens slutspel ställdes in på grund av coronapandemin har det skett stora förändringar i HIFK och laget är inte en lika självskriven finalist den här säsongen som under tidigare år.

GrIFK siktar på att slå sig in i tätstriden då både HIFK och Sjundeå IF tappat nyckelspelare. Dessutom fortsätter Grankullalaget under Gustaf Ahlroos ledning medan både HIFK (Petri Väyrynen) och SIF (Jan Hagman) har nya tränare.

Dickens lag har hållits intakt sedan förra säsongen och då Matilda Peitsaro och Anna Lindholm är tillbaka efter sina skador ser laget starkare ut än förra säsongen.

HBL ställde fem frågor till samtliga tränare inför lördagens seriestart.