Auktioner DiCaprios bil från Tarantinofilm på auktion

Bilarna som Leonardo DiCaprio och Brad Pitt körde i rollerna som Rick Dalton och Cliff Booth i "Once upon a time in Hollywood" är två av föremålen som går under klubban i Los Angeles i augusti, då över 850 filmföremål med koppling till filmvärlden auktioneras ut, skriver Variety.