Dialog i fokus på integrationsdagar – "öka kunskapen om strukturell rasism"

Att mötas var temat på Folktingets årligen återkommande integrationsdagar, som den här gången ordnades på distans.

Folktinget och Bildningsalliansen arrangerade de finlandssvenska integrationsdagarna för femte gången i slutet av september, men för första gången digitalt, skriver Folktinget i ett pressmeddelande.

Över 150 personer deltog i evenemanget. Bland deltagarna fanns i första hand personer som arbetar med och är intresserade av integrationsfrågor i Svenskfinland.

"Dialog – att mötas i olikhet" var årets tema och talarna lyfte upp många konkreta förslag på hur man kan blir bättre på att lyssna och lära sig av andra.

– Diskussionerna och inläggen visar att det finns ett stort behov av att fortsätta jobba för att utveckla den svenskspråkiga integrationsvägen. Det ska vara möjligt att välja antingen svenska eller finska som integrationsspråk i Finland och myndigheterna ansvarar för att det förverkligas i praktiken, säger folktingssekreterare Christina Gestrin i pressmeddelandet.

Hon fortsätter:

– Den strukturella rasismen som finns i Svenskfinland är en annan fråga som kommit upp här, den är mycket allvarlig och samarbete behövs för att öka kunskapen om problemet och kväsa det.

Fotografen Niklas Meltio höll den avslutande föreläsningen och deltagarna fick ta del av starka bilder från det krigshärjade Syrien.

För tillfället sammanställer man en integrationspolitisk redogörelse. Det är viktigt att vi inom Svenskfinland följer med det arbetet och påverkar samt deltar aktivt i den nationella diskussionen, säger Henrika Nordin som är verksamhetsledare för Bildningsalliansen.

– Det här både för att synliggöra den svenska integrationen och för att kunna påverka utvecklingen av Finlands integrationspolitik.

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades av Folktinget och Bildningsalliansen i samarbete med Svenska.fi och We See You.