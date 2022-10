Bokrecension: Framstegets mausoleum insprängt i berget

POESI Viktor von Hellens Onkalo Förlaget 2022

Victor von Hellens andra diktsamling Onkalo kretsar kring ett berättarjag som vaktar ingången till Finlands slutförvar för livsfarligt kärnavfall. Att bevara kunskap om porten till Onkalo och rapportera eventuella intrång är diktjagets arbete, och han har suttit i sin lilla stuga och vaktat metalldörren som leder in i berget i drygt trettio år.

Ibland kommer en drönare med konserver. En katt håller honom sällskap. Det finns en alarmknapp, ett telefonnummer att ringa om något oväntat skulle hända. Men vem som nås av larmet eller svarar om han skulle ringa vet jaget inte. Kanske någon. Kanske ingen. Finns det överhuvudtaget en omvärld, finns städerna och människorna kvar?

Det upplevande jaget i dikterna har gett sig själv namnet Zubey, som också är namnet på ett mikrokungadöme inom Österrikes gränser, en uppdiktad stat-i-staten med sin egen påhittade historia. Huvudpersonen har alltså skapat sig en egen mikrostat. Där sitter han och väntar på att få lösas upp, flyta iväg eller tunnas ut. Det är på grund av denna längtan efter intighet och borttynande han tagit jobbet som portvakt vid underjorden.

I drömska återblickar gestaltas dock diktjagets minnen av livet innan Onkalo, framför allt en resa jaget företagit tillsammans med en flickvän genom USA. De kör bil genom flacka ökenlandskap, tar in på motell och sover på smutsiga lakan bland chipssmulor. De möter flat earthers som letar efter jordskivans kant, känner de kaliforniska skogsbrändernas hetta slicka fönsterrutorna:

”Stängda fönster./ Rök i natten./Vilda djur på flykt.”

Vakta ett slumrande Hades

Onkalo är ingen regelrätt klimatdystopi, utan det dystopiska inslaget rinner ur dikternas fokalisator och hans osäkra relation till världen. En talande strof lyder:

”Det har börjat växa humle längs metallporten./ Jag fick aldrig några direktiv för om det är okej att ingången/ växer igen.”

Kärnavfallsförvaret Onkalo, som enligt planerna ska förseglas omkring 2120, blir en vacker och sorgsen bild av den västerländska civilisationen:

”En vaktmästare, du/ går din nattliga runda. Ljuskäglan från ficklampan faller på/ de förstenade ansiktena och kryptorna. Grön koppar, förstenade/ kroppar, begravda kapslar.// Och alla de som drömmer sig bort i dessa sovande salar/ och lamporna högt i taket/ som släcks en efter en.”

Zubey vaktar ett mausoleum, ett slumrande Hades i berget.

Mer sammanhållen än debuten

I debuten Något i tiden håller på att ta slut från 2020 gestaltade von Hellens ett Henry Parlandskt flanörjag som trasslade sig igenom relationer och millennial-problem. Onkalo är ett mer tydligt prövande av en sammanhållen idé som handlar om subjektets relation till sin omgivning.

Genom sin tematik såväl som med sin loggboksliknande form tar Onkalo plats bland andra poetiska gestaltningar av ekologisk kris. Jag tänker på Jonas Eikas noveller i Efter solen, liksom på dikter av de svenska ekopoeterna Jonas Gren och Johannes Heldén.

I samlingen görs också anspelningar på civilisationskritik av filosofen Walter Benjamin och humanekologen Andreas Malm, vars klimatpolitiska bok The Progress of This Storm från 2016 fått sin titel av en parafras på Benjamin. Victor von Hellens återanvänder parafrasen i en dikt:

”Orkaner som cirklar fram på skärmen./ Övergivna väderstationer på avlägsna platser./ Avvaktar i ditt gömställe, håller andan,/ i en ständig studie av stormens utveckling.”

Stormen är klimatförändringen, men fungerar också som bild för människans oförmåga att förstå historien som blåser omkring henne.

Ofärdigt bildspråk

Anslaget ligger alltså i tiden och Zubeys inre monolog ger nya perspektiv på samtidens krisretorik. Ett litet språkligt vacklande i de poetiska bilderna gör emellertid att jag ibland inte helt hänger med. Ett exempel:

”En enkel melodi. En vaggvisa./ Noter som försiktigt faller ner från en/ bortglömd himmel”.

Att toner kan upplevas falla ner från himlen kan jag begripa, men noter är väl något annat, tecken? Noterna ska väl ändå inte förstås som bokstavligen nedtrillande (om än försiktigt) från himlen. Eller är det notbladen som singlar ner som snö? En del dikter kännetecknas helt enkelt av en glappande ofärdighet i bildspråket som ger ett lite osäkert eller ofärdigt intryck.

Till sin form är Onkalo indelad i tio sviter, som innehåller prosastycken. Insprängda i sviterna är passager i kursiv riktade till ett du. Möjligen är detta ”du” Zubey själv, men ibland kan duet också vara hans mamma, som man får veta att dött innan resan till USA, eller flickvännen som var med på resan.

Poängen är att trots att Onkalo tematiserar isolering och nedstängning finns det ändå flera subjekt som talar och blir tilltalade i den. Han är inte helt ensam, han har minnen och sin katt.

I Zubeys återgivning av tillvaron vid porten till slutförvaret är det naturen – den förment statiska – som står för rörelse och förändring, medan den moderna människan stagnerat och blivit fastfrusen i tiden, oförmögen att anpassa sig eller lära sig något.

”Dynerna är öde. Horisonten är grå. Jag skriver mitt namn i/ sanden./ Z U B E Y/ Efter nästa höststorm är jag borta.”