Detta vet vi nu: Coronaviruset har muterat tusentals gånger – den brittiska och den sydafrikanska varianten verkar mer smittsamma

Det är inte konstigt att virus muterar. Sedan coronaviruspandemin började för ett år sedan har viruset muterat tusentals gånger. Det är osannolikt att de nya mutationerna inverkar på vaccinens effektivitet.

Det finns för tillfället väldigt lite säker information om de senaste coronavirusmutationerna som i medierna har kallats den brittiska och den sydafrikanska varianten. Det ser ändå ut som om båda varianterna är mer smittsamma än de tidigare dominerande varianterna.

– De här mutationerna sker hela tiden. Hittills har det skett tusentals mutationer i samband med att viruset hoppar från en person till en annan. Speciellt personer med sköra immunsystem utgör ypperlig grogrund för mutationer, säger Hanna Nohynek.

Nohynek är överläkare vid avdelningen för infektionssjukdomar och vaccin vid Institutet för hälsa och välfärd. Enligt henne är det osannolikt att mutationerna gör de nyligen framtagna vaccinen verkningslösa.

– Det finns tills vidare inga uppgifter om att mutationerna skulle påverka vaccinens effektivitet. Det skulle kräva att mutationerna ändrar på den delen av virusets spikprotein som vaccinet utnyttjar.

Spikproteinet är bara en liten del av virusets genetik. De flesta mutationer påverkar andra delar av viruset. Vissa av mutationerna är mer fördelaktiga ur virusets perspektiv än andra. De mutationer som inte är fördelaktiga ur virusets perspektiv har en tendens att försvinna.

Den hittills dominerande varianten av coronaviruset, officiellt känd som SARS-CoV-2 och tidigare känd som 2019-nCoV, har varit D614G. Den varianten uppstod i Europa i februari och spred sig därefter över hela kontinenten.

En annan variant, A222V, spred sig i Europa i somras och kopplades ihop med sommarsemestrar i Spanien.

Den brittiska varianten som nu skapar rubriker hette tidigare VUI-202012/01, men har sedermera döps om till VOC-202012/12. Förkortningarna VUI och VOC står för "Variant Under Investigation" och "Variant of Concern" – variant under utredning och variant som orsakar oro.

Den brittiska varianten upptäcktes ursprungligen i början av december.

Den sydafrikanska varianten heter 501.V2. Uppgifterna om den sydafrikanska varianten är mer sparsamma än om den brittiska.

På måndagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet att man upptäckt två fall av den brittiska varianten och ett fall av den sydafrikanska varianten i Finland hittills.

Läs också: Enligt finländska forskare finns det ingen orsak till oro: att virus muterar är vanligt och sker flera gånger per månad. Tack vare mutationer kan de däremot kartlägga exakt hur viruset sprider sig.

Ett av de finska fallen har upptäckts i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och ett i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Det är tills vidare inte allmänt känt var det tredje fallet har upptäckts förutom att det är i södra Finland.

Enligt myndigheterna verkar det som om alla tre smittade fått viruset utomlands. De återvände till Finland den 18–19 december.

Utomlands har de nya varianterna spridit sig till flera länder. De nya varianterna har hittats i bland annat Italien, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Schweiz, Frankrike, Sverige, Spanien, Singapore, Japan, Nigeria, Australien och Libanon.

I Storbritannien har den brittiska varianten blivit den dominerande varianten under de senaste veckorna.