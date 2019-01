Detta skall du se på teatrarna i vår

Vårsäsongen i huvudstadsregionens teatrar är en trygg buffé av klassiker och nyskrivet, och antagligen dyker några överraskande läckerheter upp som mellanrätter också. Mauri Kunnas hundhistoria på Nationalteatern, Milja Sarkolas pjäs om överstinnan och mansslukerskan Harriet Thesleff på Ryhmäteatteri, ett gästspel i Esbo om finländska män som talar om beröring samt Saara Turunens maktstudie är några av pjäserna teaterkritikern Sonja Mäkelä ser mest fram emot.

Amos-scenen står värd för vårens premiär på Svenskis, eftersom Hans och Greta samt Chess fortsätter spela på Stora scenen. Pappan av Florian Zeller är en tragikomisk enaktare om hur det är att tappa minnet, och i huvudrollen ser vi Asko Sarkola, som senast stod på Svenska Teaterns scen år 1966 – då som scenskolestudent. Premiär den 2 februari.

I mars är det två urpremiärer på stora scenen. Först ut, den 6 mars, är Yhdestoista hetki som är en "varieté om pengar, makt och demokrati" av Esa Leskinen och Sami Keski-vähälä. Det är den andra delen av en planerad trilogi om demokrati som duon gör för Nationalteatern. Föreställningen förenar dokumentärteater, musik och visuell framställning och är både fars och tragedi.

I Leena Tamminens Yhtä matkaa möts en gammal kvinna och en medelålders man på ett tåg, och bägges livstragedier nystas upp till berättelser genom vilka de två främlingarna kan finna en väg ut ur sina fördomars snårskog. Seela Sella är ju alltid underbar, så denna är sevärd inte minst därför. Premiär den 22 mars.

Också i mars, den sjunde, har Mauri Kunnas Koiramäen Suomen historia premiär på lilla scenen. Jag kan inte tänka mig att den roliga och smarta pedagogiska barnboken (på svenska Hundarnas historia - Finland, en del av Sverige) skulle bli annat än en härlig teaterföreställning. Som alltid glädjande med satsning på teater för barn.

Den 6 februari får Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap premiär i ny finsk översättning och i regi av Michael Baran på den intima Omapohja-scenen, där man kan dricka ett glas vin till föreställningen.

Den 13 februari har Milja Sarkolas nya pjäs Harriet premiär på Helsingegatan, i regi av henne själv. Pjäsen baserad på facklitteratur, dagboksanteckningar, romaner och biografier handlar om Harriet Thesleff – everstinna, sjuksköterska, mansslukerska; vild, intelligent, irriterande. Den 20 april 1918 åkte hon och två män på en utfärd med häst och vagn. När de kom tillbaka ett par timmar senare var en av männen dödad av ett pistolskott i tinningen. Ingen mindes vad som hänt. Prisbelönta Milja Sarkola regisserade senast succén I would prefer not to på Svenska Teatern i våras.

Den andra naturen av Pipsa Lonka spelades på svenska våren 2018, och får nu sin finska urpremiär i mars under originaltiteln Toinen Luonto. Viirus följande nya premiär får vi vänta på till hösten.

Den mångmediala klassrumsföreställningen Så sant! av Elisa Makarevitch turnerar under våren och en bit in på hösten i skolor runtom i landet. Den riktar sig till årskurserna 5 till 7 och kretsar kring mediekunskap, källkritik och vad man behöver tänka på när man publicerar något på nätet. Makarevitch var senast med i Gullivers nya resor på Unga Teatern i höstas.

Prisbelönta och hajpade Saara Turunens nya pjäs Medusan huone – kuvia vallasta har premiär den 21 februari. Dess utgångspunkt är myten om Medusa, den vackra kvinnan som våldtogs av Poseidon och som förvandlades till ett monster med ormhår som straff. Verket granskar bristen på jämställdhet och tystnadskulturen, och fortsätter estetiskt i samma spår som Turunens hyllade Tavallisuuden aave. Boka biljetter i tid, de lär ta slut.

Aina Bergroths Tahto visas på lilla scenen redan från den 24 januari, och handlar om olympiska medaljören, skidåkaren Aino-Kaisa Saarinen. Valde hon skidåkningen eller tvärtom? En hård och öm berättelse från toppidrottens värld. Linda Zilliacus gästar från Lilla Teaterns sida.

På fars- och satirsidan erbjuder Stadsteatern en älskad och hatad rappares kaotiska comeback, med Peter Kanerva i rollen som osökt för tankarna till Cheek. Comeback - räpätessä roiskuu har premiär den 30 januari på Arena-scenen.

På stora scenen blir det en klassiker, då Anton Tjechovs sista verk Körsbärsträdgården har premiär den sista februari. Lauri Maijala regisserar pjäsen som kretsar kring en familj och dess nedtystade tragedi, kring nostalgi, längtan och hemliga drömmar. Och som alltid i livet, handlar allting slutligen om kärlek.

Jaakko Saariluoma forstätter Lillans farstradition med Florian Zellers Ens lite lugn i huset som har premiär den 2 februari. Marcus vill lyssna på jazz i lugn och ro, medan hustru, son, granne och älskarinna har andra tankar. Dessutom börjar stambytet i samma veva, och kaoset är klart.

Meningen med livet och andra berättelser har premiär på det stämningsfulla Teaterhuset Universum den 30 mars i regi av Joakim Groth. I den möter vi några medelålders skådespelare som alla har sina minnen, känslor och livsfaser. I deras berättelser förenas världens stora frågor – klimatförändring, migration, skogsskövling och aktivmodell – med vardagens svårigheter. Teater i all enkelhet, med förväntat hög trivselfaktor.

Sin vana trogen har minimala Jurkka, teatersalongen i Kronohagen som består av ett hörn av ett rum, en rad premiärer under våren. Minä maalaan teidät kaikki, som handlar om Helene Schjerfbeck, är den som väcker mest intresse. Med Kati Outinen i huvudrollen kan det bli riktigt fint.

Under våren återkommer också flera föreställningar som varit speciellt omtyckta under den senaste tiden.

Svenska Teaterns pjäs Tillståndet, med flyktingtematik och som spelas hemma hos publiken, erbjuds sex gånger till under våren och kan bjudas in helt gratis av vem som helst. Kontakta teatern för mera information. Läs intervju med de medverkande här.

På publikens begäran återkommer Sommarboken i regi av Jacob Höglund till Lillan den 22 februari, med att antal föreställningar fram till maj. Missa inte!

Teater Mestolas succékomedi Paradisdoktrinen av Fabian Silén, som hade premiär våren 2017, får nypremiär på Lillan den 15 maj.

Jouko Turkka fortsätter att fascinera och uppröra även efter sin död, och det är inte annat än rätt att Ruusu Haarlas och Julia Lappalainens Turkka kuolee får fortsatt liv på Nationalteatern med fyra föreställningar i maj. Lär bli slutsålt igen.

Dokumentärteaterpjäsen Miehen kosketus hade premiär hösten 2017 på Kajanas stadsteater och gästar nu Esbo stadsteaters scen i Louhisalen den 28 till 30 mars. Vad händer när innerstadskillar, landsbygdens söner, donare, hemma-pappor och vinterkrigets barn börjar prata om sitt förhållande till beröring? Vad tänker finländska män om sin relation till andra män, till kvinnor, erotik, våld, ömhet, faderskap och hud? Föreställningen som grundar sig på intervjuer med vanliga finländska män och med sakkunniga och forskare är ett måste i alla fall för oss som föll pladask för bastufilmen Den nakna mannen år 2010.