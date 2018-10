Intervju Per Gessle till HBL: ”Det vore jävligt coolt att göra Roxette med countrystuk!”

Per Gessle på Live Nations kontor i Stockholm. I november spelar han på Kulturhuset i Helsingfors. Bild: Ari Luostarinen När Per Gessles band Gyllene Tider började i mitten av 1970-talet och åkte upp till Stockholm för att spela bad de om ursäkt för att de kom från en liten stad. Bild: Ari Luostarinen Inom tre år dog Per Gessles mamma, syster och bror. Det sätter också sin prägel på hans nyaste produktion. – Låtarna blev väldigt nakna. När jag hade skrivit dem tänkte jag att det finns ett vemod i stilen som jag inte lyckats nå fram till innan. Bild: Ari Luostarinen

När Roxette-artisten Per Gessle ville förnya sig åkte han till Nashville för att spela in två album med lokala musiker. Resultatet inspirerade också hans pågående turné. – Den här turnén är extremt spännande för här ger jag mig verkligen ut på hal is, säger han i en HBL-intervju