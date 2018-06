Matchen mellan Tyskland och Sverige hade det mesta man kan önska sig. Dramatik, en utvisning, heta känslor och ett fantastiskt segermål av Toni Kroos.

Ändå var det något helt annat som stal rubrikerna efter match. Den internetbaserade lynchmobben, ni vet den med i medeltal 2,2 hjärnceller per skalle, tog tillfället i akt att med midsommarspriten rinnande i artärerna hänga ut Jimmy Durmaz offentligt. Kommentarerna är för bisarra för att återges här men det handlade i vanlig ordning om hudfärg, patriotism och annan smörja som dessa självutnämnda rasbiologer tyckte vara lämpligt i sammanhanget. I en era där hatet är det nya normala är detta något som borde motarbetas med betydligt tuffare metoder från myndigheters och allmänhetens sida.

I en tid där öppet främlingsfientliga Sverigedemokraterna får ett rekordhögt stöd i opinionsmätningarna är detta just de rubriker Sverige skulle må väldigt bra av att slippa. Samtidigt går det att vända till något positivt om man anstränger sig. Kampanjen "Rör inte min kompis" på 1980-talet var sällsynt lyckad. På något sätt hoppas jag att det svenska fotbollsförbundet hittar på något liknande före onsdagens match mot Mexiko. En tydlig markering vore på sin plats.

En del av den tyska stabens uppträdande efter match var också under all kritik. Till skillnad från pappskallarna på nätet hade det tyska förbundet ändå förstånd att be om ursäkt. Misstag kan vem som helst göra och känslorna kan koka över ibland. Däremot finns det aldrig någonting som rättfärdigar en attack mot en person på grund av hans eller hennes utseende, ursprung eller kultur.

Norden gick in i omgång två med förhoppningarna på topp. Efter sju poäng av nio möjliga i första omgången blev utdelningen ett av nio i omgång två. Sveriges heroiska kämpainsats räckte inte, Danmarks insats mot Australien lämnade en hel del att önska och Island fick sig en påminnelse om sin dödlighet mot Nigeria. Samtliga tre är ändå med i kampen om avancemang ännu.

Islands läge är svårast då laget måste slå ett urstarkt Kroatien för att avancera. Kroatien är vid sidan om Belgien och Mexiko det lag som imponerat mest så här långt.

Danmark hade nycklarna till åttondelen i händerna och sannolikt klarar danskarna det ändå. Lite onödigt nervigt blir det ändå. Förlorar laget mot Frankrike samtidigt som Australien vinner mot ett charmigt men ineffektivt Peru blir det hemresa betydligt tidigare än Christian Eriksen tänkt sig före turneringen.

Sveriges sits är inte avundsvärd. Det krävs med största sannolikhet seger mot ett alldeles ypperligt Mexiko. Svårt att se att Tyskland inte vinner mot Sydkorea.

Känns som 70-30 Mexiko men svenskarna har många gånger visat upp en enastående förmåga att överträffa sig själva då det gäller som mest. Ola Toivonen är ett praktexempel på en spelare som höjer sig i landslaget. Han sänkte Frankrike i kvalet och gjorde mål mot Tyskland senast. Till vardags sitter han för det mesta på bänken i ett inte särskilt märkvärdigt Toulouse. Det om något är ett bevis på att kollektivet Sverige fungerar.

Island lär åka ut. Danmark lär klara sig vidare. Och finns det en fotbollsgud någonstans som bestämmer står det väl skrivet i stjärnorna att Jimmy Durmaz avgör mot Mexiko.

Jonas von Wendt Reporter