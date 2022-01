Det underbara vintervädret tar slut – underkylt regn kan ställa till det i trafiken

Under nyårsdagen njöt många ute i det strålande vädret. Men redan under söndagen blir vädret sämre när en luftfront från väst drar in över landet.

– Det blir en liten ändring när det blir snöväder. Snöfallet når västkusten under morgonen, senare når det också de västra delarna av Nyland, säger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog.

Det här betyder att det inte blir någon solig söndagspromenad. Men temperaturen fortsätter hålla sig under minusstrecket, så snön smälter inte.

– Däremot kan det i värsta fall ställa till det för trafiken. Det finns nämligen en chans för underkylt regn.

Snömängderna kommer däremot inte att vara särskilt stora, bara några centimeter.

Snöfallet fortsätter på måndag morgon, men kommer att avta under dagen. Längs sydkusten kommer det att snöa minst i väst och mest i öst.

– Snöfallet är något splittrat, men under måndagen kommer det att snöa mer än det gör på söndagen. Däremot gör snöfallet att temperaturen blir varmare än på nyårsdagen.