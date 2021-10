Den 1 januari 2023 inleder de nya välfärdsområdena sin verksamhet och tar då också över ansvaret för Kårkullas nuvarande verksamhet. Kårkullas personal, fastigheter och våra servicetagare kommer att fördelas mellan de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena från Mellersta Österbotten i norr till Kymmenedalen i öst.

Vi på Kårkulla samkommun arbetar i dag hårt för att denna förändring ska ge bästa möjliga resultat. Kårkullas främsta målsättning är att övergången till den nya verkligheten ska bli så smidig, lugn och trygg som möjligt, såväl för våra servicetagare som för deras anhöriga.

Vår andra målsättning är att Kårkullas personal ska gå en trygg tillvaro hos nya arbetsgivare till mötes. All personal överförs som gamla arbetstagare till de blivande välfärdsområdena och Kårkulla samkommun gör vad den kan för att denna process ska bli så lyckad som möjligt.

Kårkullas tredje centrala målsättning i övergången till den nya tillvaron är att trygga den svenskspråkiga servicens och expertisens framtida existens- och utvecklingsmöjligheter. Precis som för 61 år sedan – när Kårkulla inledde sin verksamhet – är Svenskfinland fortfarande geografiskt splittrat. Volymerna för experttjänsterna är små redan på riksnivå och vår bedömning är att uppdrag som förutsätter specialisering och hög specialkompetens bör göras tillsammans i hela Svenskfinland också framöver.

Det svenskspråkiga servicenätverket är de facto mycket skört, och blir inte starkare av att splittras i vare sig två, tre eller åtta delar. Splittras uppdrag och funktioner som kräver volymer för att kunna existera och fungera på svenska finns det en stor risk att kompetensen och tjänsterna så småningom försvinner helt och hållet. De som hamnar i kläm är de som inte har någon talan i denna reformprocess, våra servicetagare och deras anhöriga.

Uppstår det osund konkurrens mellan våra regioner, eller går någon välfärdsregion sin egen väg i anordnandet av svenskspråkiga specialtjänster försvinner den nödvändiga kritiska massan och utsikterna för den svenskspråkiga servicens framtid blir mörka. Kårkulla har – sina brister till trots – samlat en unik och bred kompetens på svenska som ingen annan aktör i Finland besitter. Att slarva bort all denna samlade kunskap bara för att regionerna är upptagna och fokuserade på sina egna organisationer och sina interna processer kan knappast vara klokt.

Allting som Kårkulla har gjort under sina drygt 60 år har inte varit perfekt. Det är säkert mycket som vi kan bli bättre på. Vi på Kårkulla tror att våra verksamheter kan och behöver vara ett stöd för en meningsfull vardag och ett gott liv för våra servicetagare också efter den 1 januari 2023. För att kunna uppnå denna målsättning behöver vi samarbeta inom hela Svenskfinland, och kanske också bredare. Tänker vi inte till nu och fattar kloka beslut, går det snabbt att rasera sådant som byggts upp under sex decennier, och då kan den svenskspråkiga specialkompetensen gå förlorad för all framtid.

samkommunsdirektör, Kårkulla samkommun