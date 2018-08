Det stora genombrottet kom sent för Claes Bang

Claes Bang i genombrottsrollen som museichefen Christian i Ruben Östlunds The Square. Inspelningarna var tuffa, berättar Bang, Östlund kan göra upp till 80 tagningar av en enda scen. Bild: Pressbild

Få intervjuer, få större roller och perioder av arbetslöshet. Länge var det vardagen för den danska skådespelaren Claes Bang. Men under filmfestivalen i Cannes i fjol kom genombrottet. Som 51-åring kan han nu betrakta en fulltecknad kalender med roller i flera internationella produktioner.

Det var i Ruben Östlunds satiriska The Square som Claes Bang gjorde sig känd som disträ museikurator, som dras in i en rad oväntade händelser. Då filmen vann Guldpalmen i Cannes blev den också danskens entré på världsscenen.

– Medan vi filmade The Square förväntade jag mig ingenting. Ruben har ett speciellt sätt att filma med enormt många och långa tagningar. Han ger sina skådespelare mycket ansvar, så man kan breda ut sig och jobba igenom, berättar Claes Bang om de tuffa inspelningar med upp till 80 tagningar per scen.

– Alla ser Cannesvinnaren och när jag fyller hela filmen var det många som fick möjligheten att kika lite på mig. Jag tror att alla manliga skådespelare mellan trettio och femtio skulle ha dödat sin familj för att få den rollen. Det var ett otroligt privilegium, berättar den 51-åriga skådisen över telefonen från sitt hotellrum i London.

Det är kväll och Claes Bang har just avslutat dagens inspelningar av Lyrebird – ett historiskt drama där en holländsk konstförfalskare lurar förmögenheter av nazisterna, som tror att de köper äkta målningar av Johannes Vermeer. Också i övrigt är kalendern fulltecknad och Claes Bang har ingen aning om det är söndag eller helg. Bara att han aldrig har haft så många spännande projekt som nu.

Han har nyligen spelat in actionthrillern Girl in the Spider's Web, där han agerar skurk. När han är färdig med Lyrebird väntar en roll i Burned Orange Heresy där han spelar en ambitiös konstkritiker som måste stjäla en tavla för att få en eftertraktad introduktion. Att Claes Bang har fått tre viktiga roller med koppling till konstvärlden är rena slumpen – han intresserar sig för konst fast han inte vet särskilt mycket om branschen, berättar han.

Trots att han nu har fullt upp med internationella projekt, är det viktigt för Bang att understryka att han är stolt över de många mindre produktioner han medverkat i sedan tjugoårsåldern. Nyligen deltog han i teaterfestivalen i Köpenhamn där han gestaltade en man vars liv faller i bitar när han sparkas från sitt jobb. Situationen känner han väl igen och ibland har han varit utan jobb i flera månader. Det har slitit på självförtroendet – i dag får han kämpa för att hänga med i det hårda arbetstempot.

– Om man tycker om jobbet tycker man om att arbeta hårt, och därför försöker jag hinna med alla uppdrag. I filmbranschen är man ofta "this week's flavour" – men sen tar någon annan platsen. Därför försöker jag njuta av att ha medvind och utnyttja momentum, berättar Bang, som är uppvuxen på det provinsiella Fyn, där han bodde med sin frånskilda pappa och spelade teater och musik på fritiden. Pappan, som var försäljare, förstod aldrig riktigt sin sons bohemiska stil. Frun Lis, däremot, träffade han via sitt arbete: hon är sminkör.

Paret har inga gemensamma barn och båda är upptagna med sina karriärer. När de träffas sker det ofta under filminspelningarna.

Då The Square förra året vann Guldpalmen i Cannes och Claes Bang lämnade festen i raseri var hon också med. Dansken var nominerad till bästa skådespelare, men priset gick till Joaquín Cortez.

Nobben

– Jag ville djävligt gärna ha det där fucking priset, och jag blev förbannad när det inte lyckades. Det är ju inte atomfysik. När man är så nära, blir man besviken om man inte får det, säger Bang och tillägger det folk brukar tycka att det är skönt att han inte hymlar om sin besvikelse.

– Vi blev också nominerade till en Oscar. Det var en gigantisk besvikelse att resa hela vägen till Los Angeles, använda tre dagar på en massa medier, se den tråkigaste showen jag någonsin har sett och sen inte komma hem med något som helst! Alla säger att själva nomineringen är en seger, men jag kan säga att det är lögn. Det är den inte. Det är säkert en väldigt stor ära, men det är inte detsamma som att vinna.

I Lyrebird jobbar Bang nära regissören Dan Friedkin, och de pratar i telefon på kvällarna för att diskutera morgondagen och de idéer som han har. Andra gånger är arbetet mera affärsmässigt: man filmar det man ska och sen går man hem igen.

– Med film blir det alltid lite löst och fragmenterat. Man kan börja med slutet, och sen filmar man två minuter från början. Att berätta en hel historia, från början till slut finns bara på teatern, och det tycker jag om. Därför hoppas jag att jag kan fortsätta blanda konstarterna.

Drömregissören är David Lynch, men några drömroller har Claes Bang inte.

– Jag läser det som hamnar på mitt skrivbord och sen kastar jag mig in i det om det är en intressant berättelse med intressanta människor.

– En film är otroligt dyr att göra. Man kan vara stensäker på att alla som ingår i den hoppas att det blir ett mästerverk. Alla ger allt vad de äger och har av passion och energi. Men man måste bara inse att det är jävligt svårt.

Med berömmelsen följer nu uppmärksamheten från pressen. Redan i Cannes blev det fyrtio intervjuer om dagen.

– Under det senaste året har jag gett över fyrahundra intervjuer. Jag tycker egentligen att det är ganska trevligt eftersom jag inte har gjort det så ofta förut, och det fanns så mycket att prata om i The Square. Men ibland säger jag en massa skräp, och om jag inte får läsa mina citat innan måste jag försöka censurera mig själv, säger Claes Bang, som ännu inte har utvecklat det pansar som många av hans kolleger gömmer sig bakom.

Och än så länge har han bara ett enda filmpris därhemma. Det står bredvid hustruns statyett för bästa makeup i en dansk spelfilm och delades ut av Europeiska filmakademin för rollen som Christian i The Square. Något tyder ändå på att det kommer att få sällskap. Fortsättning följer.